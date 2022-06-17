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    • Spor
    • 17.06.2022 08:55
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    • 17.06.2022 08:57
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    Galatasaray haberleri: Ünlü futbolcunun sosyal medya hesabında Fatih Terim detayı!

    Futbol haberleri... Galatasaray haberleri... Barcelona'nın Fransız yıldızı Ousmane Dembele'nin hesabı internet korsanları tarafından ele geçirildi. Profil fotoğrafına Fatih Terim'i koyan korsanlar, Galatasaray ile alakalı paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü futbolcu başka bir sosyal medya hesabından profilinin çalındığını açıkladı. İşte detaylar...

    Ünlü futbolcunun hesabında Fatih Terim detayı!

    Barcelona'da forma giyen Fransız futbolcu Ousmane Dembele'nin sosyal medya hesabı ele geçirildi. 1 milyon takipçisi bulunan hesaptan yapılan paylaşımlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

    PROFİL FOTOĞRAFINDA FATİH TERİM DETAYI
    Dembele'nin ele geçirilen hesabının profil fotoğrafına Fatih Terim'i koyan korsanlar, daha sonrasında ise paylaşımlar yapmaya başladı. Hesabın şifresini de değiştiren korsanlar, yaptıkları paylaşımda "Şifre: Galatasaray, Barcelona'dan büyüktür" paylaşımı yaptı.

    Bir diğer sosyal medya hesabından hesabının ele geçirildiğini duyuran Dembele, sonrasında hesabını geri almayı başardı.

        SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI
        Rennes altyapısında yetişen ve Dortmund'a transfer olan Dembele, genç yaşta gösterdiği olgun oyun ile dikkatleri üzerine toplamıştı. 140 milyon Euro gibi inanılmaz bir rakamla Barcelona'ya transfer olan Dembele, sakatlıkları sebebiyle Katalan ekibinde istenen performansı sergileyememişti.

        KULÜBÜYLE HALEN İMZALAMADI
        30 Haziran tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Dembele, halen kulübüyle sözleşme imzalamadı. Haziran sonu ile sözleşmesi tamamlanacak olan Moritanya asıllı Fransız, dev kulüplerin radarında bulunuyor.

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