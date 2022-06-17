Galatasaray haberleri: Ünlü futbolcunun sosyal medya hesabında Fatih Terim detayı!

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Rennes altyapısında yetişen ve Dortmund'a transfer olan Dembele, genç yaşta gösterdiği olgun oyun ile dikkatleri üzerine toplamıştı. 140 milyon Euro gibi inanılmaz bir rakamla Barcelona'ya transfer olan Dembele, sakatlıkları sebebiyle Katalan ekibinde istenen performansı sergileyememişti.