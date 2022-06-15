Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

UKRAYNA AĞIRLIKLI OYUNCULAR

Rusya - Ukrayna savaşı sebebiyle Ukrayna'da ligler yarıda kalmıştı ve son puan tablosu tescil edilmişti. Ligi Fenerbahçe gibi ikinci sırada bitiren Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi biletini kapmıştı. Dinamo Kiev - Fenerbahçe mücadelesi, halen devam eden savaş nedeniyle Polonya'da oynanacak. Takımdan birçok ayrılığın olduğu takımın Ukrayna ağırlıklı oyuncularla mücadele etmesi bekleniyor.