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    • Spor
    • 15.06.2022 13:23
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    • 15.06.2022 13:57
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    Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

    Son dakika... Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2. Ön Eleme Turu'ndan Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev oldu! Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi, ligini ikinci sırada bitirmişti. Ukrayna'da süren savaş sebebiyle maç Polonya'da oynanacak. İşte Fenerbahçe'nin Devler Ligi heyecanı...

    takvim.com.tr

        MAÇLAR TEMMUZ'DA

        İlk maçlar 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, eşleşmede ilk maça deplasmanda çıkacak.

        UKRAYNA AĞIRLIKLI OYUNCULAR

        Rusya - Ukrayna savaşı sebebiyle Ukrayna'da ligler yarıda kalmıştı ve son puan tablosu tescil edilmişti. Ligi Fenerbahçe gibi ikinci sırada bitiren Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi biletini kapmıştı. Dinamo Kiev - Fenerbahçe mücadelesi, halen devam eden savaş nedeniyle Polonya'da oynanacak. Takımdan birçok ayrılığın olduğu takımın Ukrayna ağırlıklı oyuncularla mücadele etmesi bekleniyor.

        TAKIMIN BAŞINDA LUCESCU VAR
        Dinamo Kiev takımının başında Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı Rumen teknik adam Mircea Lucescu var. Lucescu, tüm olumsuzluklara rağmen takımın başından ayrılmamıştı.

        DİĞER EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE

        Tobol (Kazakistan)/Ferencvaros (Macaristan) - Slovan Bratislava (Slovakya)/Dinamo Batum (Gürcistan)

        Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shkupi (Kuzey Makedonya)/Lincoln (Cebelitarık)

        Lech Poznan (Polonya)/Karabağ (Azerbaycan) - Zürih (İsviçre)

        HJK Helsinki (Finlandiya)/RFS (Letonya) - Viktoria Plzen (Çekya)

        The New Saints (Galler)/Linfield (Kuzey İrlanda) - Bodo Glimt (Norveç)/Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)

        Ballkani (Kosova)/Zalgiris (Litvanya) - Malmö (İsveç) / La Fiorita/Inter Club d'Escaldes/Levadia Tallinn/Vikingur

        Ludogorets (Bulgaristan)/Sutjeska (Karadağ) - Shamrock Rovers (İrlanda)/Hibernians (Malta)

        Maribor (Slovenya)/Shakhtyor (Belarus) - Zrinjski (Bosna Hersek)/Sheriff (Moldova)

        Maccabi Hayfa (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan)

        Pyunik (Ermenistan)/Cluj (Romanya) - F91 Dudelange (Lüksemburg)/Tirana (Arnavutluk)

        Midtjylland (Danimarka) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)

        Dinamo Kiev (Ukrayna) - Fenerbahçe

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        Haberler Spor Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
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