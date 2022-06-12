Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş Danimarkalı yıldız Dolberg'İ listeye ekledi

    Beşiktaş teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda yıldızlarla dolu golcü adayı listesine Danimarkalı yıldızı da ekledi. Kartal 24 yaşındaki oyuncunun kiralanması planlıyor.

    Yeni aday Dolberg

    Beşiktaş'ta golcü enflasyonu... Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gündemine birçok golcüyü aldı. Sörloth, Weghorst ve Muleka gibi isimlerle görüşen Kara Kartal'da son aday ise Danimarkalı yıldız Kasper Dolberg... Fransız ekibi Nice'te forma giyen 24 yaşındaki golcü için Valerien İsmael de onay verdi. Her türlü olumsuzluğu düşünen ve bu anlamda geniş bir liste hazırlayan yönetim, Dolberg için kiralama teklifi sunacak. Nice'in 2019'da Ajax'tan 20.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği genç futbolcu, geçen sezon ligde 26 karşılaşmada toplamda 6 gol ve 2 asistle oynadı. Dolberg'in kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Beşiktaş, kaliteli bir yabancı golcünün yanı sıra Cenk Tosun'u da transfer etmeyi planlıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Babalar Günü
    Haberler Spor Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş Danimarkalı yıldız Dolberg'İ listeye ekledi
        SON DAKİKA