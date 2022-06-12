Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş Danimarkalı yıldız Dolberg'İ listeye ekledi

Beşiktaş'ta golcü enflasyonu... Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gündemine birçok golcüyü aldı. Sörloth, Weghorst ve Muleka gibi isimlerle görüşen Kara Kartal'da son aday ise Danimarkalı yıldız Kasper Dolberg... Fransız ekibi Nice'te forma giyen 24 yaşındaki golcü için Valerien İsmael de onay verdi. Her türlü olumsuzluğu düşünen ve bu anlamda geniş bir liste hazırlayan yönetim, Dolberg için kiralama teklifi sunacak. Nice'in 2019'da Ajax'tan 20.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği genç futbolcu, geçen sezon ligde 26 karşılaşmada toplamda 6 gol ve 2 asistle oynadı. Dolberg'in kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Beşiktaş, kaliteli bir yabancı golcünün yanı sıra Cenk Tosun'u da transfer etmeyi planlıyor.

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