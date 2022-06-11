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    • Spor
    • 11.06.2022 09:45
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    • 11.06.2022 09:45
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    TFF Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? TS - Sivasspor maçı...

    Süper Kupa final maçı hakkında aramalar hız kazandı. Süper Kupa final tarihi belli oldu. Bu gelişmelerin ardından maçseverler, "Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? TFF Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Sorusunu merak edip araştırıyor. İşte tüm detaylar!

    Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta?

    Süper Kupa final maçı tarihi ve yeri ile ilgili detaylar belli oldu. Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanacak Süper Kupa maçının, tam olarak hangi tarihte yapılacağı pek çok futbolseverce sorgulanıyordu. Peki, Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? TFF Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler!

    Süper Kupa final maçı tarihi ve yeri ile ilgili detaylar belli oldu. Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanacak Süper Kupa maçının, tam olarak hangi tarihte yapılacağı pek çok futbolseverce sorgulanıyordu.

    TFF açıklaması şöyle:

    "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının, 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hazırlıkları kapsamında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdi.



        2021-2022 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geleceği ve Şampiyonlar Ligi finalinin provası niteliğindeki karşılaşma, 30 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Maçın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.


        Turkcell Süper Kupa müsabakasını UEFA yetkilileri gözlemci olarak izleyecek.

        UEFA, geçtiğimiz yıl 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğinde yapılmasını kararlaştırmıştı."
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