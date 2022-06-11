TFF Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? TS - Sivasspor maçı...

Süper Kupa final maçı tarihi ve yeri ile ilgili detaylar belli oldu. Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanacak Süper Kupa maçının, tam olarak hangi tarihte yapılacağı pek çok futbolseverce sorgulanıyordu. Peki, Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? TFF Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler!