TFF Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? TS - Sivasspor maçı...

Süper Kupa final maçı tarihi ve yeri ile ilgili detaylar belli oldu. Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanacak Süper Kupa maçının, tam olarak hangi tarihte yapılacağı pek çok futbolseverce sorgulanıyordu. Peki, Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? TFF Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler!
Süper Kupa final maçı tarihi ve yeri ile ilgili detaylar belli oldu. Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanacak Süper Kupa maçının, tam olarak hangi tarihte yapılacağı pek çok futbolseverce sorgulanıyordu.
TFF açıklaması şöyle:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının, 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hazırlıkları kapsamında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdi.