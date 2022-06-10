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    • 10.06.2022 15:38
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    • 10.06.2022 15:45
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    Nereden çıktın Frankfurt! Almanya ekibi Weghorst'un peşinde...

    Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Hollandalı futbolcu Wout Weghorst ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre UEFA Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Frankfurt, golcü futbolcu ile sözleşme imzalamak istiyor...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Frankfurt Weghorst’un peşinde!

    Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Hollandalı golcü için Alman medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Almanların ünlü gazetesi Bild, Hollanda Milli Takımı'nın yıldız oyuncusunun Bundesliga'ya dönebileceğini yazdı.

    ÇARPICI İFADELER

    Özellikle Beşiktaş'ın transferini sonuçlandırmak için uğraş verdiği Hollandalı golcü Wout Weghorst için Bild gazetesi çarpıcı ifadeler kullandı. Alman gazetesi, "Weghorst, Frankfurt için sıcak bir aday. Frankfurt, Burnley küme düştüğü için Weghorst'u düşük bir bedelle kiralamak istiyor" ifadelerine yer verdi.

    DEVRE ARASINDA GİTMEK İSTEMİŞTİ

    Bild'in haberine göre Weghorst, eski teknik direktörü Oliver Glasner nedeniyle devre arasında da Frankfurt'a transfer olmak istemişti ancak transfer ücreti çok yüksek olduğu gerçekleşmemişti. E.Frankfurt Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için Hollandalı yıldız Almanya'ya daha sıcak bakıyor.

        BURNLEY KİRALIK GÖNDERMEK İSTİYOR

        Kiralık dışında oyuncusunu göndermek istemeyen Burnley, bilindiği üzere alınan kötü sonuçlarla Championship'e düşmüştü. İngiliz temsilcisi, tekrar Premier Lig'e çıkılması durumunda Weghorst'a takımda görev verecek. Bu yüzden satın alma opsiyonuna kesinlikle sıcak bakılmıyor.

        SÖZLEŞMESİ 2025'E KADAR
        1.97'lik dev forvet, geride kalan sezonda Bundesliga'da 18 maçta 6 gol atarken, Premier Lig'de ise 20 maçta sadece 2 kez rakip fileleri sarsabildi. 17 milyon Euro güncel piyasa değeri olan Hollandalı yıldızın kulübü Burnley ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

        BUNDESLIGA'DA OYNADI

        13 kez Hollanda Milli Takım formasını giyen ve 3 kez fileleri havalandırma başarısı gösteren 29 yaşındaki golcü, FC Emmen, Heracles, AZ Alkmaar, Wolfsburg gibi takımların formasını giydi.

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        Haberler Spor Nereden çıktın Frankfurt! Almanya ekibi Weghorst'un peşinde...
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