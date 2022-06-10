Nereden çıktın Frankfurt! Almanya ekibi Weghorst'un peşinde...

DEVRE ARASINDA GİTMEK İSTEMİŞTİ

Bild'in haberine göre Weghorst, eski teknik direktörü Oliver Glasner nedeniyle devre arasında da Frankfurt'a transfer olmak istemişti ancak transfer ücreti çok yüksek olduğu gerçekleşmemişti. E.Frankfurt Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için Hollandalı yıldız Almanya'ya daha sıcak bakıyor.