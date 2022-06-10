Nereden çıktın Frankfurt! Almanya ekibi Weghorst'un peşinde...

Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Hollandalı golcü için Alman medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Almanların ünlü gazetesi Bild, Hollanda Milli Takımı'nın yıldız oyuncusunun Bundesliga'ya dönebileceğini yazdı.
ÇARPICI İFADELER
Özellikle Beşiktaş'ın transferini sonuçlandırmak için uğraş verdiği Hollandalı golcü Wout Weghorst için Bild gazetesi çarpıcı ifadeler kullandı. Alman gazetesi, "Weghorst, Frankfurt için sıcak bir aday. Frankfurt, Burnley küme düştüğü için Weghorst'u düşük bir bedelle kiralamak istiyor" ifadelerine yer verdi.
DEVRE ARASINDA GİTMEK İSTEMİŞTİ
Bild'in haberine göre Weghorst, eski teknik direktörü Oliver Glasner nedeniyle devre arasında da Frankfurt'a transfer olmak istemişti ancak transfer ücreti çok yüksek olduğu gerçekleşmemişti. E.Frankfurt Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için Hollandalı yıldız Almanya'ya daha sıcak bakıyor.