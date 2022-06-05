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    • Spor
    • 05.06.2022 17:39
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    • 05.06.2022 17:42
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    Son dakika: A Milli Erkek Voleybol Takımı Portekiz'i 3-0 mağlup etti ve dörtlü finallere kaldı

    Son dakika haberi... A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz'i 3-0 mağlup etti ve dörtlü finallere kaldı.

    A Milli Erkek Voleybol Takımı dörtlü finallere kaldı!
    A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz'i 3-0 mağlup etti ve dörtlü finallere kaldı.

    TÜRKİYE: 3 - PORTEKİZ: 0

    Salon: Hayri Gür

    Hakemler: Saadettin Deneri (Türkiye), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)

    Türkiye: Volkan Döne, Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Yiğit Gülmezoğlu, Arslan Ekşi, Adis Lagumdzija (Yasin Aydın, Baturalp Burak Güngör, Arda Bostan, Vahit Emre Savaş, Mirza Lagumdzıja, Faik Samed Güneş, Beytullah Hatipoğlu, Doğukan Ulu)

    Portekiz: Sinfronio, Marques, Casas, Da Silva, Marco Evan Ferreira, Lourenco Martins (Pereira, Cveticanin, Alexandre Ferreira, Phelipe Martins, Cunha, Tavares, Tiago Militao Carvalho Ribeiro Pereira, Rafael Santos)

    Setler: 25-22, 25-15, 25-18

    Süre: 79 dakika (28, 27, 24)

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    Haberler Spor Son dakika: A Milli Erkek Voleybol Takımı Portekiz'i 3-0 mağlup etti ve dörtlü finallere kaldı
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