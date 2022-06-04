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    Trabzonspor'un tecrübeli hocası Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alman stoper Jerome Boateng’i takımda görmek istediğini söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 4 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Boateng’i istiyorum

    Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı dün yeni sezonla ilgili önemli sözler sarfetti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Jerome Boateng'in ismi geldi, değerlendiriyoruz. Ekonomik şartlar uygun olursa transfer etmek isteriz" dedi. Avcı, "Ozan Tufan'ı Bursa'dan bu yana biliyorum. Çok önemli bir futbolcu. Sözleşmesi devam ediyor. Benim öyle bir talebim olmadı. Oğuzhan'ı A milli takıma ben aldım, Beşiktaş'a transferi bana soruldu ama hep aşağı doğru gitti performansı. Onunla ilgili şu anda bir düşüncemiz yok. Eren Elmalı bu sezon çıkış yapan bir oyuncu. Konuşulan rakamlar doğruysa iç piyasada o paralara olması mümkün değil" şeklinde konuştu. Avcı şampiyonlukla ilgili ise, "Şampiyonluğumuzu devre arasında kabul etmişlerdi" diye konuştu.



    GİRESUN ERCE'NİN PEŞİNDE
    Fırtına'nın kalecisi Erce Kardeşler'e Giresunspor talip oldu. Giresunspor geçtiğimiz sezon da Erce Kardeşler'i kadrosuna katmak istemiş ancak transfere Bordo- Mavililer onay vermemişti. Tecrübeli file bekçisinin de daha çok forma giymek istediği ancak Uğurcan'ın durumunun netlik kazanmasını bekleyeceği ifade edildi.



    CORNELİUS FRANSA'YI 2 GOLLE YIKTI
    UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka deplasmanda son Dünya Şampiyonu Fransa'yı 2-1 yenmeyi başardı. Ev sahibi ekip Benzema ile öne geçse de ikinci yarıda oyuna giren Trabzonsporlu Cornelius iki harika golle takımına 3 puanı getirdi. Danimarka'da Galatasaraylı Nelsson da 90 dakika forma giydi.



        AHMETCAN'IN TALİPLERİ ARTIYOR
        Trabzonspor'da geride kalan sezon içerisinde 5'i Türkiye Kupası olmak üzere 18 maça çıkan genç oyuncu Ahmetcan Kaplan'a Fransız ekibi Lille ve Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un ardından bir Alman ekibi daha talip oldu. Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach 19 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak istiyor. Bu transfer için şartları zorlamaya hazırlanan Alman ekibinin Trabzonspor'a 5 milyon Euro seviyelerinde bir teklif yapacağı ve sonraki satıştan da pay önereceği ifade edildi.



        POTADA BÜYÜK KAPIŞMA
        Basketbol Süper Ligi'nde son finalist bugün belli oluyor. Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki play-off yarı final serisinin 5. ve son maçı bugün oynanacak. Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak kritik karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Seride 2-2 eşitlik bulunuyor. Büyük bir sürprize imza atarak iki maç alan Galatasaray Nef, serinin birinci maçını 105-70, 4. maçını ise 86-81 kazandı. Anadolu Efes ise 2. karşılaşmadan 91-77, 3. mücadeleden de 71-64 galip ayrıldı. Maçı kazanacak takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.



        HODRİ MEYDAN!
        Hamamcıoğlu 11 Haziran'daki seçim öncesi rakibi Dursun Özbek'e çok flaş bir çağrı yaptı. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu rakibi Dursun Özbek'e çok flaş bir çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden "Müzakereye Açık Davet" başlıklı bir açıklama yayınlayan Hamamcıoğlu, "Sorunları çözmek için problemleri net çerçevelemek, kusurları gidermek için eksik ve hatalı olanı doğru tarif etmek gerekir. Galatasaray'ın çözüm alternatiflerini birlikte değerlendirmek üzere iki başkan adayının GSTV'de karşılıklı görüş öneri ve yaklaşımlarını müzakere davetimi kulüp başkan adayı Sayın Dursun Özbek'e teklif ediyor; dilediği tarihte karşılıklı gündemi konuşmak istiyorum" dedi. Eşref Hamamcıoğlu'nun flaş çağrısına Dursun Özbek'in olumlu yanıt vermesi ve iki adayın önümüzdeki hafta GSTV'de bir araya gelmesi bekleniyor.



            HEDEFİMİZ 2023
            Özbek, "Cumhuriyetimiz'in 100. yılında tüm kupaları toplayan bir G.Saray hedefliyoruz" diye konuştu. Yeniden Galatasaray'da başkanlık koltuğuna oturmayı hedefleyen Dursun Özbek dün ekibiyle beraber üyelerin karşısına çıktı. Sportif başarıyı daha ileriye taşıyacaklarını vurgulayan Özbek, "Hedefimiz ana faaliyetimiz olan futbolda ve diğer branşlarda kesinlikle küçülmeden, takıma gerekli takviyeleri yaparak özellikle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında şampiyonluklar elde etmektir'' diye konuştu. Özbek, "Mali bağımsızlık olmadan sürdürülebilir sportif başarı beklenemez. Galatasarayımızın mali bağımsızlığına kavuşması için konsolide 2,6 milyar TL'lik finansal borcu eritmeyi ve kulübü Bankalar Birliği anlaşmasından bir an önce çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Özbek'in ekibinde yer alan Erden Timur'un konuşması gündeme oturdu. Timur'un sözleri ve projeleri üyelerden çok büyük bir alkış topladı.



            BURAYA TERİM İÇİN GELDİM
            Cimbom'un Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt, Galatasaray Dergisi'ne konuştu. Transfer sürecini anlatan yıldız futbolcu, "Aslında Galatasaray'ın ilgisi uzun zaman önce başladı. Sanırım geçen sene ocak ayındaydı, bir gün menajerim aradı. Bana Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in beni istediğini söyledi. Bu teklif benim de ilgimi çekti fakat Crystal Palace ile 6 aylık kontratım daha vardı. Bu süreçte kulübün, menajerlerin ve taraftarın beni gerçekten istediğini hissettim. Gördüğüm istek, Galatasaray'ı seçmemi kolaylaştırdığını söylemeliyim. Ve tabii Fatih Terim için de oynamayı istiyordum" dedi.



            FİLENİN SULTANLARI ÇİN'E DİRENEMEDİ
            Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki ikinci maçında Çin'e 3-1 mağlup oldu. İlk seti 25-16 kaybeden Filenin Sultanları ikinci seti 25-20 kazanarak skoru eşitledi. Ancak daha sonraki iki seti 25-16 ve 25-22 alan Çin maçtan 3-1 galip ayrıldı. Milliler 3. maçında bugün 19.00'da Bulgaristan ile karşılaşacak.



                SAKARYA DONKOR'UN TRANSFERİNİ AÇIKLADI
                Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sakaryaspor, 26 yaşındaki Ganalı stoper İsaac Donkor'u transfer ettiğini duyurdu. Yeşil-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Inter altyapısında yetişen, geçen sezon Adanaspor forması giyen defans oyuncusu Isaac Donkor ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Donkor" İfadelerine yer verildi.



                BRUNO HENRIQUE İDDİASI
                Fenerbahçe, Jorge Jesus'un eski öğrencisi için transfer hamlesi yaptı... Kanarya, 4 milyon Euro'ya yıldız oyuncunun transferini bitirmeyi planlıyor.
                Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gündeme sürpriz bir isim daha geldi... Sarı-Lacivertliler'in Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Bruno Henrique için harekete geçtiği öğrenildi. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Henrique'nin sözleşmesi önümüzdeki sezon sona eriyor. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için 4 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. Henrique bu sezon 18 karşılaşmada forma giyerken 3 gol attı ve 5 de asiste imza attı.



                İKİ KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI
                Bruno Henrique, 2 kez Brezilya Milli Takım forması giydi. Avrupa'da Wolfsburg'da oynadı.



                    MARCELO ÇILGINLIĞI
                    Brezilyalı yıldız sosyal medyadaki taraftarları da oldukça heyecanlandırdı. Sarı-Lacivertli taraftarlar onun için kampanya başlattı. Fenerbahçe taraftarının Marcelo çılgınlığı... Sarı-Lacivertli taraftarlar, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı yıldızın transfer edilmesi için sosyal medyada kampanya başlattı. Fenerbahçe'ye gönül veren taraftarlar, "Jorge Jesus'tan sonra Marcelo'yu da kadromuza katarsak bambaşka bir seviyeye çıkarız. Onu transfer etmek için her yolu denemeliyiz" yorumunda bulundu. Dünyaca ünlü sol bekin geleceğiyle ilgili olarak ülkesi Brezilya'da UOL, bir haber yayınladı. Brezilya medyası önceki gün yaptığı haberde Jorge Jesus'un, Marcelo'yu F.Bahçe'de görmek istediğini yazmıştı. Brezilya'dan Botafogo ile yıldız futbolcunun eski takımı Fluminense'nin de bu transferde devreye girdiği iddia edildi. Ayrıca ABD ekibi İnter Miami'nin de 34 yaşındaki sol beki kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

                    RİVA KAMPI 1 TEMMUZ'DA
                    Trabzon'da yeni sezon öncesi hazırlık kampı programı netleşti. Bordo- Mavililer, çalışmalarına 27 Haziran'da Trabzon'da başlayacak. Karadeniz ekibi ön hazırlıkların ardından 1 Temmuz gibi İstanbul'a geçecek.

                    TOPBAŞI TARİHİ 27 HAZİRAN
                    Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlık kamplarının programı belli oldu. Siyah-Beyazlılar hazırlıklara 27 Haziran Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde topbaşı yaparak başlayacak. Bir hafta İstanbul'da çalışacak Beşiktaş, ilk etabın ardından 5 Temmuz Salı günü ise Avusturya'da 16 Temmuz'a kadar kamp yapacak. Siyah-Beyazlılar daha sonra 20-27 Temmuz tarihleri arasında İspanya'nın Alicante şehrinde son kampını yaparak yeni sezona hazırlanacak.

                    CELTİCS, WARRİORS'I SON ÇEYREKTE DEVİRDİ
                    NBA final serisi ilk maçında Boston Celtics, deplasmanda Golden State Warriors'ı 120-108 yenere seride 1-0 öne geçti. Son çeyreğe 12 sayı geride giren Boston yakaladığı 40-16'lık seri ile maçı kazanmayı başardı. Celtics'te All Horford, 26 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Warriors'da, Steph Curry'nin 34 sayısı galibiyete yetmedi.

                    ARSENAL LACAZETTE'İN AYRILIĞINI AÇIKLADI
                    Premier Lig takımlarından Arsenal, sözleşmesi biten Alexandere Lacazette'nin takımdan ayrıldığını duyurdu. İngiliz kulübü Fransız golcü için veda mesajı yayınladı. Mesajda, "Her şey için teşekkürler " ifadeleri kullanıldı. Bu sezon Arsenal formasıyla 36 maça çıkan 31 yaşındaki yıldız oyuncu 6 gol, 8 asistle 14 gole katkı yaptı.

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                    Hegemonya Belgeseli
                    Haberler Spor Trabzonspor'un tecrübeli hocası Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu
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