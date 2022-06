Trabzonspor'un tecrübeli hocası Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu

MARCELO ÇILGINLIĞI

Brezilyalı yıldız sosyal medyadaki taraftarları da oldukça heyecanlandırdı. Sarı-Lacivertli taraftarlar onun için kampanya başlattı. Fenerbahçe taraftarının Marcelo çılgınlığı... Sarı-Lacivertli taraftarlar, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı yıldızın transfer edilmesi için sosyal medyada kampanya başlattı. Fenerbahçe'ye gönül veren taraftarlar, "Jorge Jesus'tan sonra Marcelo'yu da kadromuza katarsak bambaşka bir seviyeye çıkarız. Onu transfer etmek için her yolu denemeliyiz" yorumunda bulundu. Dünyaca ünlü sol bekin geleceğiyle ilgili olarak ülkesi Brezilya'da UOL, bir haber yayınladı. Brezilya medyası önceki gün yaptığı haberde Jorge Jesus'un, Marcelo'yu F.Bahçe'de görmek istediğini yazmıştı. Brezilya'dan Botafogo ile yıldız futbolcunun eski takımı Fluminense'nin de bu transferde devreye girdiği iddia edildi. Ayrıca ABD ekibi İnter Miami'nin de 34 yaşındaki sol beki kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.



RİVA KAMPI 1 TEMMUZ'DA

Trabzon'da yeni sezon öncesi hazırlık kampı programı netleşti. Bordo- Mavililer, çalışmalarına 27 Haziran'da Trabzon'da başlayacak. Karadeniz ekibi ön hazırlıkların ardından 1 Temmuz gibi İstanbul'a geçecek.



TOPBAŞI TARİHİ 27 HAZİRAN

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlık kamplarının programı belli oldu. Siyah-Beyazlılar hazırlıklara 27 Haziran Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde topbaşı yaparak başlayacak. Bir hafta İstanbul'da çalışacak Beşiktaş, ilk etabın ardından 5 Temmuz Salı günü ise Avusturya'da 16 Temmuz'a kadar kamp yapacak. Siyah-Beyazlılar daha sonra 20-27 Temmuz tarihleri arasında İspanya'nın Alicante şehrinde son kampını yaparak yeni sezona hazırlanacak.



CELTİCS, WARRİORS'I SON ÇEYREKTE DEVİRDİ

NBA final serisi ilk maçında Boston Celtics, deplasmanda Golden State Warriors'ı 120-108 yenere seride 1-0 öne geçti. Son çeyreğe 12 sayı geride giren Boston yakaladığı 40-16'lık seri ile maçı kazanmayı başardı. Celtics'te All Horford, 26 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Warriors'da, Steph Curry'nin 34 sayısı galibiyete yetmedi.



ARSENAL LACAZETTE'İN AYRILIĞINI AÇIKLADI

Premier Lig takımlarından Arsenal, sözleşmesi biten Alexandere Lacazette'nin takımdan ayrıldığını duyurdu. İngiliz kulübü Fransız golcü için veda mesajı yayınladı. Mesajda, "Her şey için teşekkürler " ifadeleri kullanıldı. Bu sezon Arsenal formasıyla 36 maça çıkan 31 yaşındaki yıldız oyuncu 6 gol, 8 asistle 14 gole katkı yaptı.

