Trabzonspor'un tecrübeli hocası Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu

Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı dün yeni sezonla ilgili önemli sözler sarfetti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Jerome Boateng'in ismi geldi, değerlendiriyoruz. Ekonomik şartlar uygun olursa transfer etmek isteriz" dedi. Avcı, "Ozan Tufan'ı Bursa'dan bu yana biliyorum. Çok önemli bir futbolcu. Sözleşmesi devam ediyor. Benim öyle bir talebim olmadı. Oğuzhan'ı A milli takıma ben aldım, Beşiktaş'a transferi bana soruldu ama hep aşağı doğru gitti performansı. Onunla ilgili şu anda bir düşüncemiz yok. Eren Elmalı bu sezon çıkış yapan bir oyuncu. Konuşulan rakamlar doğruysa iç piyasada o paralara olması mümkün değil" şeklinde konuştu. Avcı şampiyonlukla ilgili ise, "Şampiyonluğumuzu devre arasında kabul etmişlerdi" diye konuştu.
GİRESUN ERCE'NİN PEŞİNDE
Fırtına'nın kalecisi Erce Kardeşler'e Giresunspor talip oldu. Giresunspor geçtiğimiz sezon da Erce Kardeşler'i kadrosuna katmak istemiş ancak transfere Bordo- Mavililer onay vermemişti. Tecrübeli file bekçisinin de daha çok forma giymek istediği ancak Uğurcan'ın durumunun netlik kazanmasını bekleyeceği ifade edildi.
CORNELİUS FRANSA'YI 2 GOLLE YIKTI
UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka deplasmanda son Dünya Şampiyonu Fransa'yı 2-1 yenmeyi başardı. Ev sahibi ekip Benzema ile öne geçse de ikinci yarıda oyuna giren Trabzonsporlu Cornelius iki harika golle takımına 3 puanı getirdi. Danimarka'da Galatasaraylı Nelsson da 90 dakika forma giydi.