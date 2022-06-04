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    Milli takım hocası Stefan Kuntz’tan önemli açıklamalar

    Alman çalıştırıcı, "Oyuncular kendi tarihlerini yazmak istiyorlar. Bunun için 4 maçın da kazanılması gerekiyor" dedi. Stefan Kuntz, "Her yaptığımız iş , attığımız adım EURO 2024 finallerine kalabilmek için" şeklinde konuştu...

    Her şey 2024 için

    Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bugün karşılaşacağımız Faroe Adaları maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Kuntz, "İlk dönemi hesapladığımız zaman, o zaman gruptaki durumumuz kolay değildi. Hızlı davrandık ve takım ruhuna odaklandık. Bunu geliştirecek işler yaptık. O dönem şimdi kapandı. Yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa açtık. Genç bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Belki Türk milli takımı tarihinin yaş ortalamasına baktığınız zaman en genç takımlardan birisi. Her yaptığımız iş, attığımız adım EURO 2024 finallerine kalabilmek için" şeklinde konuştu. Alman çalıştırıcı, "Oyuncuların antrenman performanslarını çok iyi buldum. A Mili Takım ile Ümit Milli Takım arasındaki geçişi, iletişimi sağlayacak düzeni oturtma anlamında çok iyi oldu diyebilirim. Ümit Milli Takımı'nda idmanlarını takip ettiğimiz oldu. Hocalarla görüşmemiz oldu. Koordinasyon gayet iyi durumda. A takıma dahil ettiğimiz oyuncuları sahaya sürdüğümüzde bana baş ağrısı yaşatmaz diye düşünüyorum" diye konuştu.



    EN GENÇ KADRO!
    Kuntz, "Burak Yılmaz'ın milli takımı bırakması sonrasında yeni bir organizasyon tabii ki ortaya çıktı... Oyuncular kendi tarihlerini yazmak istiyorlar. Bunun da başarılı olabilmesi için bu 4 karşılaşmanın da kazanılması gerekiyor. Bu kadro bakıldığında tarihin en genç kadrolarından biri" dedi.



    6 MAÇ 3 GALİBİYET
    Kuntz Milli Takım'da 7. maçına Faroe Adaları karşısında çıkacak. 6 maçta 3 galibiyeti var.



        4'TE 4 YAPMAK İSTİYORUZ
        Milli Takım'ın yıldızlarından Cengiz Ünder, "Bizim tek hedefimiz içeride ve dışarıda 4 maçı da kazanmak" diye konuştu. Milli Takımımız'ın en önemli hücum silahlarından biri olan Cengiz Ünder, Uluslar Ligi'nde oynayacakları 4 maçı da kazanmak istediklerini söyledi. Marsilya'da çok iyi bir sezon geçiren yıldız futbolcu, "Sezon sonu her zaman zor geçiyor. Bizim tek hedefimiz, 4 maçı da kazanmak. Herkesin de hedefinin bu olduğunu düşünüyorum. İyi hazırlanıyoruz. İç saha ve deplasman, hepsini kazanmak istiyoruz" diye konuştu. Cengiz Ünder, Burak Yılmaz'ın vedasıyla ilgili soruya, "Burak ağabey uzun yıllar Milli Takım'a hizmet etmiş bir kişi, bizim için çok önemliydi, bizim kaptanımızdı. Onun gidişine hepimiz çok üzüldük ama artık yeni bir dönem başlıyor" yanıtını verdi. Cengiz "Genç yaşımda Avrupa'ya çıktım, Başakşehir'den Roma'ya gitmek hayatımın en doğru kararlarından biriydi. Çok özel senelerim geçti" açıklamasını yaptı.



        TARİHİMİZDEKİ 605. SINAVA ÇIKIYORUZ
        Bu akşam Faroe ile karşılaşacak olan Türkiye 605. defa sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 327'si resmi, 277'si özel 604 maçta biri hükmen olmak üzere 230 galibiyet aldı, 230 da yenilgi yaşadı.



        MİLLİ TAKIM'IN İLK RAKİBİ FAROE ADALARI
        Ay-Yıldızlılar, Uluslar Ligi macerasına bugün başlıyor. Ay-Yıldızlılar ilk maçında Faroe Adaları'nı Başakşehir'de konuk edecek...Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında bu akşam Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak. Maçı Maltalı hakem Trustin Farrugia Cann yönetecek. Türkiye, Faroe Adaları ile bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi. 1991 yılında oynanan özel maç 1-1 sona erdi.
            Hegemonya Belgeseli
            Haberler Spor Milli takım hocası Stefan Kuntz’tan önemli açıklamalar
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