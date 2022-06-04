Milli takım hocası Stefan Kuntz’tan önemli açıklamalar





4'TE 4 YAPMAK İSTİYORUZ

Milli Takım'ın yıldızlarından Cengiz Ünder, "Bizim tek hedefimiz içeride ve dışarıda 4 maçı da kazanmak" diye konuştu. Milli Takımımız'ın en önemli hücum silahlarından biri olan Cengiz Ünder, Uluslar Ligi'nde oynayacakları 4 maçı da kazanmak istediklerini söyledi. Marsilya'da çok iyi bir sezon geçiren yıldız futbolcu, "Sezon sonu her zaman zor geçiyor. Bizim tek hedefimiz, 4 maçı da kazanmak. Herkesin de hedefinin bu olduğunu düşünüyorum. İyi hazırlanıyoruz. İç saha ve deplasman, hepsini kazanmak istiyoruz" diye konuştu. Cengiz Ünder, Burak Yılmaz'ın vedasıyla ilgili soruya, "Burak ağabey uzun yıllar Milli Takım'a hizmet etmiş bir kişi, bizim için çok önemliydi, bizim kaptanımızdı. Onun gidişine hepimiz çok üzüldük ama artık yeni bir dönem başlıyor" yanıtını verdi. Cengiz "Genç yaşımda Avrupa'ya çıktım, Başakşehir'den Roma'ya gitmek hayatımın en doğru kararlarından biriydi. Çok özel senelerim geçti" açıklamasını yaptı.