Milli takım hocası Stefan Kuntz’tan önemli açıklamalar

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bugün karşılaşacağımız Faroe Adaları maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Kuntz, "İlk dönemi hesapladığımız zaman, o zaman gruptaki durumumuz kolay değildi. Hızlı davrandık ve takım ruhuna odaklandık. Bunu geliştirecek işler yaptık. O dönem şimdi kapandı. Yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa açtık. Genç bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Belki Türk milli takımı tarihinin yaş ortalamasına baktığınız zaman en genç takımlardan birisi. Her yaptığımız iş, attığımız adım EURO 2024 finallerine kalabilmek için" şeklinde konuştu. Alman çalıştırıcı, "Oyuncuların antrenman performanslarını çok iyi buldum. A Mili Takım ile Ümit Milli Takım arasındaki geçişi, iletişimi sağlayacak düzeni oturtma anlamında çok iyi oldu diyebilirim. Ümit Milli Takımı'nda idmanlarını takip ettiğimiz oldu. Hocalarla görüşmemiz oldu. Koordinasyon gayet iyi durumda. A takıma dahil ettiğimiz oyuncuları sahaya sürdüğümüzde bana baş ağrısı yaşatmaz diye düşünüyorum" diye konuştu.
EN GENÇ KADRO!
Kuntz, "Burak Yılmaz'ın milli takımı bırakması sonrasında yeni bir organizasyon tabii ki ortaya çıktı... Oyuncular kendi tarihlerini yazmak istiyorlar. Bunun da başarılı olabilmesi için bu 4 karşılaşmanın da kazanılması gerekiyor. Bu kadro bakıldığında tarihin en genç kadrolarından biri" dedi.
6 MAÇ 3 GALİBİYET
Kuntz Milli Takım'da 7. maçına Faroe Adaları karşısında çıkacak. 6 maçta 3 galibiyeti var.