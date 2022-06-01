Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür TAKVİM'e konuştu

Trabzonsporlu abdülkadir Ömür, TAKVİM Gazetesi'ne özel açıklamalar yaptı. Genç yıldız, "Önceliğim Avrupa'ya gitmek ama burada kalırsam da var gücümle seri şampiyonluklar için mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı. Türkiye'de sadece Trabzonspor'da forma giyeceğini belirten Abdülkadir, "Şampiyonluk hasreti artık bu kadar uzun sürmez. Şampiyon olduğumuzda bize nasıl karşı geldiklerini gördünüz! Çok iyi top oynayarak, sadece 3 kez kaybederek şampiyon olduk. Kısa sürede bu başarının tekrarlanacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. Ömür, "Bence her futbolcu Avrupa'da oynamalı benim de hayallerimden biri bu. Teklif geldiğinde gitmek istiyorum. Benim önceliğim Avrupa'ya gitmek döndüğümde ise sadece Trabzonspor'da oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı. (Yunus Emre SEL)

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