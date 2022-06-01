Galatasaray’ı deplasmanda yenen Anadolu Efes seride 2-1 öne geçti

ING Basketbol Süper Ligi playoff yarı final üçüncü maçında Anadolu Efes, G.Saray Nef'i 71-64 yendi. Bu sonuçla Anadolu Efes seride seride 2-1 öne geçti. Takımların kontrollü başlayarak karşılıklı basketler bulduğu maçta G.Saray Nef, ilk periyodu 18-15 üstün geçti.
ANADOLU EFES KRİZİ ÇABUK ATLATTI
2. periyotta da savunmalar konuştu. G.Saray devreyi 30-29 önde tamaladı. 2. yarıya G.Saray 5-0'lık seri ile başlasa da Efes çabuk toparlandı. Lacivert-Beyazlılar son periyoda 49-45 önde girdi.
SERİNİN 4. MAÇI YARIN OYNANACAK
Son periyoda yine G.Saray iyi başladı. Ancak Efes, Micic ve Dunston ile rakibine karşılık verdi. Son bölümde hata yapmayan Anadolu Efes maçı 71-64 kazandı. Serinin 4. maçı yarın oynanacak.