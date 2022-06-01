Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Galatasaray’ı deplasmanda yenen Anadolu Efes seride 2-1 öne geçti

    ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Andaolu Efes, Galatasaray Nef’i 71-64 yenerek seride 2-1 öne geçti. Dusnton 20 saıyıyla Efes’in yükünü çekerken, Dee Bost’un 14 sayısı Galataasray’a yetmedi.

    Son nefeste Anadolu Efes

    ING Basketbol Süper Ligi playoff yarı final üçüncü maçında Anadolu Efes, G.Saray Nef'i 71-64 yendi. Bu sonuçla Anadolu Efes seride seride 2-1 öne geçti. Takımların kontrollü başlayarak karşılıklı basketler bulduğu maçta G.Saray Nef, ilk periyodu 18-15 üstün geçti.



    ANADOLU EFES KRİZİ ÇABUK ATLATTI
    2. periyotta da savunmalar konuştu. G.Saray devreyi 30-29 önde tamaladı. 2. yarıya G.Saray 5-0'lık seri ile başlasa da Efes çabuk toparlandı. Lacivert-Beyazlılar son periyoda 49-45 önde girdi.



    SERİNİN 4. MAÇI YARIN OYNANACAK
    Son periyoda yine G.Saray iyi başladı. Ancak Efes, Micic ve Dunston ile rakibine karşılık verdi. Son bölümde hata yapmayan Anadolu Efes maçı 71-64 kazandı. Serinin 4. maçı yarın oynanacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Etnospor
    Haberler Spor Galatasaray’ı deplasmanda yenen Anadolu Efes seride 2-1 öne geçti
        SON DAKİKA