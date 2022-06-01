Galatasaray’ı deplasmanda yenen Anadolu Efes seride 2-1 öne geçti





SERİNİN 4. MAÇI YARIN OYNANACAK

Son periyoda yine G.Saray iyi başladı. Ancak Efes, Micic ve Dunston ile rakibine karşılık verdi. Son bölümde hata yapmayan Anadolu Efes maçı 71-64 kazandı. Serinin 4. maçı yarın oynanacak.

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