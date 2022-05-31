Son dakika: Mesut Özil'den flaş açıklamalar! Ayrılacak mı? Başka bir takımda kariyerimi....

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, kariyeri konusunda çıkan haberler hakkında bir açıklama yaptı.
NET CEVAP VERDİ
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil, son dönemdeki transfer söylentilerine dair bir açıklama yaptı. Ayrılacak mı iddialarıyla ilgili konuşan Özil, "Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir" dedi.
Mesut Özil'in açıklaması şöyle:
Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım. Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım.
Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım.