Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 31.05.2022 21:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2022 21:56
    ABONE OL

    Son dakika: Mesut Özil'den flaş açıklamalar! Ayrılacak mı? Başka bir takımda kariyerimi....

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil, son dönemdeki transfer söylentilerine dair bir açıklama yaptı. Ayrılacak mı iddialarıyla ilgili konuşan Özil, "Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe’den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir" dedi.

    Mesut Özil’den flaş açıklamalar!

    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, kariyeri konusunda çıkan haberler hakkında bir açıklama yaptı.

    NET CEVAP VERDİ

    Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil, son dönemdeki transfer söylentilerine dair bir açıklama yaptı. Ayrılacak mı iddialarıyla ilgili konuşan Özil, "Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir" dedi.

    Mesut Özil'in açıklaması şöyle:

    Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım. Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım.

    Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım.
        Etnospor
        Haberler Spor Son dakika: Mesut Özil'den flaş açıklamalar! Ayrılacak mı? Başka bir takımda kariyerimi....
            SON DAKİKA