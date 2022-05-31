Son dakika: Mesut Özil'den flaş açıklamalar! Ayrılacak mı? Başka bir takımda kariyerimi....

Mesut Özil'in açıklaması şöyle:

Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım. Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım.