Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivas ve Kayseri karşı karşıya geliyor

Bu sezon 60. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor bugün İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak zorlu maçı Halil Umut Meler yönetecek.
KAYSERİ BÜYÜKLERİ DEVİRDİ
Zorlu karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak. Kayserispor, Türkiye Kupası'nda 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Iğdır FK, 5. turda 68 Aksaray Belediyespor, son 16 turunda Fenerbahçe, çeyrek finalde Beşiktaş ve yarı finalde de Trabzonspor'u eleyerek finale yükselme başarısını gösterdi. Sivasspor ise 5. turda Ankaragücü, son 16 turunda Bandırmaspor, çeyrek finalde Karagümrük ve yarı finalde Alanyaspor'u saf dışı bırakarak finale çıktı. Kayserispor bu akşamki finalden zaferle ayrılarak tarihinde ikinci kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi hedefliyor. Tarihinde ilk kez finale yükselen Sivasspor ise rakibini devirerek mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Kupayı kaldıracak olan takım, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
ÇALIMBAY: BİZ DAHA ÇOK İSTİYORUZ
Zorlu final öncesi düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktör ve kaptanları medyanın önüne çıktı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Kayserispor kupa almış, biz daha hiç kupa almamışız. Sivasspor'un kupa alması daha anlamlı olur. Şehirde inanılmaz bir heyecan var. Karşımızdaki takım da sıradan bir takım değil. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Bence çok güzel maç olacak. İki tarafa da başarılar, ama bizim kupaya daha çok ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.