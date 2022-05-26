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    Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivas ve Kayseri karşı karşıya geliyor

    Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak finalde Halil Umut Meler düdük çalacak. Kayserispor 14 yıl sonra, Sivasspor ise tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

    Kupada Anadolu ateşi
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    Bu sezon 60. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor bugün İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak zorlu maçı Halil Umut Meler yönetecek.



    KAYSERİ BÜYÜKLERİ DEVİRDİ
    Zorlu karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak. Kayserispor, Türkiye Kupası'nda 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Iğdır FK, 5. turda 68 Aksaray Belediyespor, son 16 turunda Fenerbahçe, çeyrek finalde Beşiktaş ve yarı finalde de Trabzonspor'u eleyerek finale yükselme başarısını gösterdi. Sivasspor ise 5. turda Ankaragücü, son 16 turunda Bandırmaspor, çeyrek finalde Karagümrük ve yarı finalde Alanyaspor'u saf dışı bırakarak finale çıktı. Kayserispor bu akşamki finalden zaferle ayrılarak tarihinde ikinci kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi hedefliyor. Tarihinde ilk kez finale yükselen Sivasspor ise rakibini devirerek mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Kupayı kaldıracak olan takım, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.



    ÇALIMBAY: BİZ DAHA ÇOK İSTİYORUZ
    Zorlu final öncesi düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktör ve kaptanları medyanın önüne çıktı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Kayserispor kupa almış, biz daha hiç kupa almamışız. Sivasspor'un kupa alması daha anlamlı olur. Şehirde inanılmaz bir heyecan var. Karşımızdaki takım da sıradan bir takım değil. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Bence çok güzel maç olacak. İki tarafa da başarılar, ama bizim kupaya daha çok ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.



        KARAMAN: TEK HEDEF KUPAYI KALDIRMAK
        Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman final öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Başarılı hoca, "Hazırlıklarımızı tamamladık, kupayı da kazanmak istiyoruz. Ziya hocam ve takımına çok büyük saygı duyuyoruz. Kayseri olarak çok zorlu bir yoldan buraya kadar geldik Beşiktaş maçını kazandıktan sonra artık finali oynayıp finalde de kim çıkarsa çıksın hedefimizi kupa olarak belirledik. Tek hedefimiz finali kazanmak" ifadelerini kullandı.

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