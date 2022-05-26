Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivas ve Kayseri karşı karşıya geliyor





ÇALIMBAY: BİZ DAHA ÇOK İSTİYORUZ

Zorlu final öncesi düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktör ve kaptanları medyanın önüne çıktı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Kayserispor kupa almış, biz daha hiç kupa almamışız. Sivasspor'un kupa alması daha anlamlı olur. Şehirde inanılmaz bir heyecan var. Karşımızdaki takım da sıradan bir takım değil. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Bence çok güzel maç olacak. İki tarafa da başarılar, ama bizim kupaya daha çok ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.