Rus basınından bomba iddia! Zenit’ten ayrılan ünlü Rus forvet Artem Dzyuba, Beşiktaş'ın hedefinde

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş için Rusya'dan flaş bir iddia geldi. Sport Mail'in haberine göre Siyah-Beyazlılar, Zenit ile yollarını ayıran Artem Dzyuba ile ilgileniyor. Haberde tecrübeli yıldızın olası yeni adresleri arasında Krasnodar, Sochi, Ferençvaroş, Kızılyıldız ve Beşiktaş olduğu belirtildi. Rus futbolunun son dönemine damgasını vurmuş isimlerden biri olan 33 yaşındaki Dzyuba bu sezon Zenit formasıyla 39 maça çıkarken 13 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Profesyonel kariyerinde 503 maçta görev yapan Rus forvet 186 gol atarken 106 da asist yaptı.