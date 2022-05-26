Galatasaray’ın iki başkan adayı 11 Haziran’daki seçim öncesi karşı karşıya geldi

Galatasaray'da olağan Divan Kurulu toplantısı dün gerçekleşti. 11 Haziran'da yapılacak olan seçimde kulübün yeni başkanı olmak için yarışacak olan Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek dün ilk kez karşı karşıya geldi.
ÖZBEK'E İHTİYAÇ YOK!
Oldukça sert bir konuşma yapan Hamamcıoğlu, "30 Nisan'da seçimin yapılması gerekirken o kutsal mekanda boş sandıkların önünde konuştuk. O kadar önemli bir günde aramızda olmayanlar, bugün Galatasaray'ı yönetmeye talip oluyorlar. 30 Nisan'da Bunun adı samimiyetsizliktir, güven eksikliğidir" dedi. Galatasaray'ın Dursun Özbek'e muhtaç olmadığını söyleyen Hamamcıoğlu, "Kendi listesini yapamayacağı için veya tek başına girmesi söz konusu olan seçimi kaybedeceğinden emin olan adaylar bir koalisyon yaparak Galatasaray içinde pozisyon belirlemeye çalışıyorlarsa bu Galatasaray'ın makus talihi olamaz. Buna tepki göstermeliyiz!" ifadesini kullandı.
GEREKEN DERSLERİ ALDIK
Dursun Özbek ise, "Geçmişte yaptığımız yönetimden bazı dersler alarak geliyoruz. Kitabımızda ne diyor? 'Eyleme geç' Bu yüzden yeniden Galatasaray'ın başkanlığına aday oldum. Hemen birleşerek, birbirimizi severek 2000 ruhuna dönmemiz lazım. Hiç korkmayın" açıklamasını yaptı.