Galatasaray’ın iki başkan adayı 11 Haziran’daki seçim öncesi karşı karşıya geldi





ÖZBEK'E İHTİYAÇ YOK!

Oldukça sert bir konuşma yapan Hamamcıoğlu, "30 Nisan'da seçimin yapılması gerekirken o kutsal mekanda boş sandıkların önünde konuştuk. O kadar önemli bir günde aramızda olmayanlar, bugün Galatasaray'ı yönetmeye talip oluyorlar. 30 Nisan'da Bunun adı samimiyetsizliktir, güven eksikliğidir" dedi. Galatasaray'ın Dursun Özbek'e muhtaç olmadığını söyleyen Hamamcıoğlu, "Kendi listesini yapamayacağı için veya tek başına girmesi söz konusu olan seçimi kaybedeceğinden emin olan adaylar bir koalisyon yaparak Galatasaray içinde pozisyon belirlemeye çalışıyorlarsa bu Galatasaray'ın makus talihi olamaz. Buna tepki göstermeliyiz!" ifadesini kullandı.