Fenerbahçe'nin yıldızı Kim-Min Jae askere gidiyor





BEN AKTÖR DEĞİLİM

Domenec Torrent, "Oyuncular bana 'Hocam burada taraftar, teknik direktörlerin hareketli olmasından hoşlanır" diyor. Ben de onlara 'Kusura bakmayın, ben aktör değilim' diyorum" ifadesini kullandı. Seçim sonrasında görevine son verilmesine kesin gözüyle bakılan Domenec Torrent çok flaş açıklamalar yaptı... Osman Tanburacı'nın Youtube kanalına konuşan İspanyol teknik adam, "Ben göreve devam etmek istiyorum. Sizi mahcup edeceğim diye meydan okuma bana kalmış bir durum değil. Oyuncular bana 'Hocam burada taraftar, teknik direktörlerin hareketli olmasından hoşlanır" diyor. Ben de onlara 'Kusura bakmayın, ben aktör değilim' diyorum. Böyle bir alışkanlık yerleşmiş burada. Daha ilk günden hedef olduk. Hakkımızda söylenenleri duyunca 'Ben bu insanlara ne yaptım' diye kendime sordum. Guardiola ile 11 yıl çalışmış, 23 kupa kazanmış bir teknik adama 'acemi' diyorlar" ifadesini kullandı.