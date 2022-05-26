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    Fenerbahçe'nin yıldızı Kim-Min Jae askere gidiyor

    Taraftarın sevgilisi konumundaki Koreli Kim-Min Jae askerlik görevi için silah altına alınacak. İşte sizler için derlediği 26 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kim-Min Jae askere gidiyor

    Fenerbahçe'nin sezon öncesinde Beijing Guoan takımından 3 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer ettiği Güney Koreli Kim Min-Jea sergilediği performansla göz doldurdu ve transferinin gözdesi oldu. Everton ve Napoli'nin listesinde olan Kim-Min- Jea yeni sezon öncesinde vatani borcunu ödeyecek. Kore'de zorunlu askerlik görevi 21 ay ancak 2018 Asya Oyunları'nda ülkesine altın madala kazandıran Kim Min-Jea'nin askerliği de 3 haftaya indirildi. 25 yaşındaki futbolcunun yaz transfer döneminde askerlik görevini yapması planlanıyor.



    SÖRLOTH İÇİN UMUT IŞIĞI
    F.Bahçe'nin forvet adayları arasında yer alan Norveçli yıldız ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Alexander Sörloth'un Danışmanı Keypass AS, Alman ekibi Leipzig'in bonservis bedelinde 8 milyon Euro'ya kadar indirdi.



    BAKAN NEBATİ KOÇ'U KABUL ETTİ
    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Koç'un, Nebati'ye adının ve memleketi olan Şanlıurfa'nın plaka numarasının yazdığı, 63 numaralı Fenerbahçe formasını hediye ettiği görüldü.



        KONFERANS LİGİ ŞAMPİYONU ROMA
        UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Roma, Feyenoord'u 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Roma böylelikle bu kupayı kazanan ilk takım oldu. Feyenoord'da dünkü finalde Orkun Kökçü 88 dakika sahada kaldı.



        ELNENY İLE YOLA DEVAM
        Arsenal Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Elneny,"Bu kulübü seviyorum. Gelecek için çok mutlu ve heyecanlıyım" dedi.



        BEN AKTÖR DEĞİLİM
        Domenec Torrent, "Oyuncular bana 'Hocam burada taraftar, teknik direktörlerin hareketli olmasından hoşlanır" diyor. Ben de onlara 'Kusura bakmayın, ben aktör değilim' diyorum" ifadesini kullandı. Seçim sonrasında görevine son verilmesine kesin gözüyle bakılan Domenec Torrent çok flaş açıklamalar yaptı... Osman Tanburacı'nın Youtube kanalına konuşan İspanyol teknik adam, "Ben göreve devam etmek istiyorum. Sizi mahcup edeceğim diye meydan okuma bana kalmış bir durum değil. Oyuncular bana 'Hocam burada taraftar, teknik direktörlerin hareketli olmasından hoşlanır" diyor. Ben de onlara 'Kusura bakmayın, ben aktör değilim' diyorum. Böyle bir alışkanlık yerleşmiş burada. Daha ilk günden hedef olduk. Hakkımızda söylenenleri duyunca 'Ben bu insanlara ne yaptım' diye kendime sordum. Guardiola ile 11 yıl çalışmış, 23 kupa kazanmış bir teknik adama 'acemi' diyorlar" ifadesini kullandı.



            OUMAR TRAORE İDDİASI
            Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayın yapan bazı gazete ve internet sitelelerine göre Sarı- Galatasaray, Al Jazira formasını giyen Oumar Traore ile ilgileniyor. 19 yaşındaki Malili futbolcu hücumun sağ kanadında görev yapıyor.



            FRANKFURT İŞİ BİTİRİYOR
            Sport 1'in haberine göre Eintracht Frankfurt adım adım Rıdvan Yılmaz'ın transferinde mutlu sona yaklaşıyor. Torino'nun da genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ancak Alman kulübünün teklifinin çok daha iyi olduğu belirtildi. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Rıdvan'ın şu anda gelişmeleri takip ettiği gelen bilgiler arasında.

            FENER DAÇKA'YI AĞIRLIYOR
            ING Basketbol Ligi play-off yarı final 2.maçında Fenerbahçe Beko,bugün Darüşşafaka'yı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak.

            İSKENDERUNSPOR 2. LİG'E YÜKSELDİ
            TFF 3. Lig 2. Grup playoff finalinde normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta Alagöz Holding Iğdır FK'ye penaltılarda 7-6 üstünlük sağlayan İskenderunspor, TFF 2. Lig'e yükseldi. İskenderun'da büyük sevinç yaşandı.

            BUKSA'DA FARK KAPANIYOR!
            Beşiktaş yönetimi forvet transferinde ilk hedefi olan Adam Buksa için pazarlıkları çok yoğun bir şekilde sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar'ın son olarak New England'a 3 milyon Euro teklif ettiği, ABD kulübünün ise 4 milyon Euro istediği belirlendi. Buksa cephesinde ise sorun gözükmüyor.

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