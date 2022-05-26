Fenerbahçe'nin yıldızı Kim-Min Jae askere gidiyor

Fenerbahçe'nin sezon öncesinde Beijing Guoan takımından 3 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer ettiği Güney Koreli Kim Min-Jea sergilediği performansla göz doldurdu ve transferinin gözdesi oldu. Everton ve Napoli'nin listesinde olan Kim-Min- Jea yeni sezon öncesinde vatani borcunu ödeyecek. Kore'de zorunlu askerlik görevi 21 ay ancak 2018 Asya Oyunları'nda ülkesine altın madala kazandıran Kim Min-Jea'nin askerliği de 3 haftaya indirildi. 25 yaşındaki futbolcunun yaz transfer döneminde askerlik görevini yapması planlanıyor.
SÖRLOTH İÇİN UMUT IŞIĞI
F.Bahçe'nin forvet adayları arasında yer alan Norveçli yıldız ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Alexander Sörloth'un Danışmanı Keypass AS, Alman ekibi Leipzig'in bonservis bedelinde 8 milyon Euro'ya kadar indirdi.
BAKAN NEBATİ KOÇ'U KABUL ETTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Koç'un, Nebati'ye adının ve memleketi olan Şanlıurfa'nın plaka numarasının yazdığı, 63 numaralı Fenerbahçe formasını hediye ettiği görüldü.