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    Fenerbahçe'nin yıldızı Kim Min Jae’ye Tottenham’ın ardından Everton’ın da resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor

    Kim Min Jae’ye Tottenham’ın ardından Everton’ın da resmi teklifte bulunmak için düğmeye bastığı bildirildi. İşte sizler için derlediğimiz 23 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Şimdi de Everton istiyor

    Bu sezon Fenerbahçe forması ile harika bir sezon geçiren Kim-Min Jae'ye Tottenham'dan sonra bir Premier Lig ekibi daha resmi teklif için hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre bu kulüp Everton... Stoper transferinde düğmeye basan Everton daha önce takibe aldığı ve iki kez izlediği Kim Min Jae için son derece ciddi olduğu bildirildi. Everton'ın, 23 milyon Euro serbest kalma bedeli olan Kim Min Jae için ne kadar bonservis teklif edeceği ise net olarak bilinmiyor. Ancak Tottenham'ın da devrede olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu rakamın 20 milyon Euro civarında olacağı tahmin ediliyor. Güney Koreli stoperin kariyerine Premier Lig'de devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor.



    JOACHİM LÖW: ARTIK ÇALIŞMA ZAMANI
    İsmi uzun süre Fenerbahçe teknik direktörlüğü için gündeme gelen Joachim Löw "Kulüp çalıştırmak için isteğim var ama şu anda somut bir şey yok. Bazı soran veya teklif gönderen kulüpler var" dedi.



    LUİZ GUSTAVO BEKLEMEDE!
    Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Luiz Gustavo'nun önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Brezilyalı ön liberonun sözleşmesini tamamlamak istediği öğrenilirken, yönetimin kararı yeni teknik direktöre bırakmak istediği bildirildi.



        İLKAY'DAN M.CİTY'YE HAYAT ÖPÜCÜĞÜ
        İngiltere Premier Lig'in son haftasında Aston Villa'yı 3-2 yenen Manchester City, Liverpool'un 1 puan önünde şampiyonluğa ulaştı. Aston Villa karşısında 2-0 geriye düşen City'de 68. dakikada oyuna giren İlkay Gündoağan maçın kahramanı oldu. 76 ve 81'de iki gol atan İlkay takımına şampiyonluğu getirdi. Diğer gol ise 78'de Rodi'den geldi. İtalya Serie A'da ise Milan 11 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti.



        KARA KARTAL'DA CAN SIKINTISI!
        Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile birlikte yoğun mesai harcıyor. Siyah- Beyazlılar bu sezon Alman temsilcisi Schalke'den kiraladığı genç yıldız Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için ısrarını sürdürüyor. Kara Kartal'ın satın alma opsiyonu ile kiraladığı Can Bozdoğan'ın 1.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu 1 hafta sonra sona eriyor. Beşiktaş rakamı düşürmeye çalışıyor ancak yeniden Bundesliga'ya yükselen Alman ekibi geri adım atmıyor. Beşiktaş'ın Schalke ile bu hafta son bir görüşme daha yapacağı ve transferin önümüzdeki hafta netleşeceği belirtildi. 1 hafta içinde anlaşma sağlanmazsa Schalke diğer teklifleri gündemine alacak...



        BENİM İÇİN HAYAL!
        Galatasaray teknik direktörlüğü için adı geçen Okan Buruk, "Şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak Galatasaray teknik direktörlüğünü istiyorum. Bu benim için bir hayal" şeklinde konuştu.



            ADANA DEMİR'DEN GOL ŞOV
            Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında Adana Demirspor sahasında küme düşmesi kesinleşen Göztepe'yi 7-0 mağlup etti. Demirsporlu Mario Balotelli, 33, 36, 44, 61 ve 70. dakikalarda sahneye çıkarak tam 5 golle takımının aldığı galibiyete imzasını attı. Balotelli böylelikle ligi 18 golle tamamlamış oldu. Demirspor'un diğer golü ise 25. dakikada Atakan'dan (kendi kalesine) geldi. Yunus Akgün maç sonu Adana Demirspor'a veda etti.



            TEKVANDODA AVRUPA ŞAMPİYONUYUZ
            Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ile 87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli altın madalya aldı. Ay-Yıldızlılar 19 madalya ile turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

            HATAY FARKLI KAZANDI
            Hatayspor sezonun son maçında evinde Giresun'u 4-1 yendi. Hatay'ın golleri E Kaabi (2), Kahraba ve Bertuğ attı. Giresunspor'un tek sayısı Hayrullah'tan geldi.

            ALANYA AVRUPA'YI KAÇIRDI
            Alanyaspor Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Karagümrük'ü 1-0 yendi. Ancak Başakşehir'in galibiyeti ile Akdeniz ekibinin Avrupa hayali sona erdi.

            BEŞİKTAŞ İÇİN KAYIP SEZON
            Beşiktaş, Süper Lig'de 24 yıl sonra ilk 5'in dışında kaldı. Attığı 56 gol ile maç başına 2 golü bile yakalayamayan Kartal, 48 gol yiyerek maç başına 1'den fazla gol yeme istatistiğiyle ve sadece +8'le tarihin en kötü averajlarından birine de sahip oldu. Avrupa'da adeta dağılan Beşiktaş, gruptan çıkma hedefiyle başladığı Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 8 yenilgi ile sıfır puan çekti ve tarihinin en kötü Avrupa macerasını yaşadı.

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            Ölüm riski düşük çok acı çektiriyor
            Haberler Spor Fenerbahçe'nin yıldızı Kim Min Jae’ye Tottenham’ın ardından Everton’ın da resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor
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