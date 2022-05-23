Fenerbahçe'nin yıldızı Kim Min Jae’ye Tottenham’ın ardından Everton’ın da resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor

Bu sezon Fenerbahçe forması ile harika bir sezon geçiren Kim-Min Jae'ye Tottenham'dan sonra bir Premier Lig ekibi daha resmi teklif için hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre bu kulüp Everton... Stoper transferinde düğmeye basan Everton daha önce takibe aldığı ve iki kez izlediği Kim Min Jae için son derece ciddi olduğu bildirildi. Everton'ın, 23 milyon Euro serbest kalma bedeli olan Kim Min Jae için ne kadar bonservis teklif edeceği ise net olarak bilinmiyor. Ancak Tottenham'ın da devrede olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu rakamın 20 milyon Euro civarında olacağı tahmin ediliyor. Güney Koreli stoperin kariyerine Premier Lig'de devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor.