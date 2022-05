Fenerbahçe'nin yıldızı Kim Min Jae’ye Tottenham’ın ardından Everton’ın da resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor

KARA KARTAL'DA CAN SIKINTISI!

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile birlikte yoğun mesai harcıyor. Siyah- Beyazlılar bu sezon Alman temsilcisi Schalke'den kiraladığı genç yıldız Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için ısrarını sürdürüyor. Kara Kartal'ın satın alma opsiyonu ile kiraladığı Can Bozdoğan'ın 1.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu 1 hafta sonra sona eriyor. Beşiktaş rakamı düşürmeye çalışıyor ancak yeniden Bundesliga'ya yükselen Alman ekibi geri adım atmıyor. Beşiktaş'ın Schalke ile bu hafta son bir görüşme daha yapacağı ve transferin önümüzdeki hafta netleşeceği belirtildi. 1 hafta içinde anlaşma sağlanmazsa Schalke diğer teklifleri gündemine alacak...