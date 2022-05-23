Beşiktaş C planını devreye soktu! Yeni hedef Tunuslu santrfor Wahbi Khazri

Beşiktaş, sezon başında Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi ile yola devam etmeyecek. Belçikalı yıldız oyuncunun yüksek maaşından dolayı başka hedeflere yönelen Kara Kartal, Alexander Sörloth ve Adam Buksa gibi isimleri listesine ekledi.
Sörloth için teklifini sunan Beşiktaş, Fenerbahçe de dahil rakiplerin fazlalığından dolayı beklemeye geçti. Adam Buksa transferinde ise MLS ekibi New England bir türlü indirime gitmedi. Bu yüzden de Beşiktaş C planını devreye soktu.
Fransa Ligi ekibi Saint Etienne'de forma giyen Tunuslu santrfor Wahbi Khazri, Beşiktaş'ın yeni hedefi olarak ön plana çıkıyor. 2018 yılından beri Saint Etienne forması giyen 31 yaşındaki yıldız oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Haziran ayında boşa çıkacak olan Khazri'nin menajeri ile ilk görüşmenin yapıldığı ve transfer şartları konusunda görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. 4.5 milyon Euro piyasa değeri olan Khazri, bu sezon forma giydiği 30 lig maçında 10 kez fileleri havalandırdı.