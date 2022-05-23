Beşiktaş C planını devreye soktu! Yeni hedef Tunuslu santrfor Wahbi Khazri

Beşiktaş, sezon başında Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi ile yola devam etmeyecek. Belçikalı yıldız oyuncunun yüksek maaşından dolayı başka hedeflere yönelen Kara Kartal, Alexander Sörloth ve Adam Buksa gibi isimleri listesine ekledi.

Sörloth için teklifini sunan Beşiktaş, Fenerbahçe de dahil rakiplerin fazlalığından dolayı beklemeye geçti. Adam Buksa transferinde ise MLS ekibi New England bir türlü indirime gitmedi. Bu yüzden de Beşiktaş C planını devreye soktu.