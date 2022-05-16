Büyük umutlarla Beşiktaş'a gelmişti! Miralem Pjanic veda hazırlığında

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Miralem Pjanic'in şu an için en ciddi talibi ise Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalyan devi Inter olarak gösteriliyor.

Beşiktaş'tan 1 yıl için 2.5 milyon Euro yıllık ücret kazanan Boşnak yıldız, Siyah-Beyazlı forma ile şu ana kadar tüm kulvarlarda 26 maça çıtı. Bunların 21'inde ilk 11'de sahada aldı. Pjanic, Beşiktaş forması ile gol atamazken, 4 asist yaptı. Beklentilerin bir hayli altında kalarak hayal kırıklığı yarattı.