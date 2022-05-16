Büyük umutlarla Beşiktaş'a gelmişti! Miralem Pjanic veda hazırlığında

Beşiktaş'ın sezon başında İspanya'nın Barcelona takımından büyük umutlarla 1 yıllığına kiraladığı ancak beklediği katkıyı alamadığı Miralem Pjanic, ligde bitime 1 maç kala ayrılık için kolları resmen sıvadı. İstanbul'dan kısa süre içinde ayrılması beklenen Boşnak yıldız bavullarını toplamaya başladı.
Beşiktaş'a gelişi Avrupa'da olay olan Miralem Pjanic, İstanbul'a ve Siyah-Beyazlılar'a sessiz sedasız veda etmeye hazırlanıyor... Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan büyük umutlarla kiraladığı ancak sakatlık, hastalık ve formsuzluk sebebiyle bir türlü beklediği katkıyı alamadığı Pjanic, İspanyol kulübüne geri dönüş için kolları sıvadı.
Beşiktaş'ın son olarak oynadığı Göztepe karşılaşmasında da üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle kadroya yer almayan Miralem Pjanic'in Siyah-Beyazlılar'ın ligin son haftasında Konyaspor ile sahasında oynayacağı mücadelede kadroda yer almamasının beklendiği öğrenildi.