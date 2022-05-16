Beşiktaş'ta Valerien Ismael geldi kabus bitti: Kartal performansını ikiye katladı

Beşiktaş'ın deplasman kâbusu Valerien Ismael ile sona erdi. Bu sezona Sergen Yalçın yönetiminde başlayan ve ardından Önder Karaveli ile yola devam eden Beşiktaş'ta iki teknik adamın döneminde de Siyah-Beyazlılar dış sahada istenilen sonuçlara imza atamamış ve takım lig tarihindeki en kötü deplasman karnelerinden birine imza atmıştı.
Valerien Ismael'in göreve gelişi öncesi 15 deplasman maçında 3 galibiyet alabilen Siyah-Beyazlılar'da Fransız teknik adamın gelişi ile 4 dış saha maçında 2 galibiyet elde edildi.
Ismael öncesi 15 deplasman maçında 15 puan alarak maç başına 1 puan ortalaması yakalayan Siyah-Beyazlı takım Fransız teknik adamla ise 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Ismael ile deplasmanda dış sahada henüz yenilgi yüzü görmeyen Kartal, maç başına 2 puan ortalaması yakalayarak önceki dönemdeki performansını tam ikiye katladı.