Beşiktaş'ta Valerien Ismael geldi kabus bitti: Kartal performansını ikiye katladı

Beşiktaş'ın deplasman kâbusu Valerien Ismael ile sona erdi. Bu sezona Sergen Yalçın yönetiminde başlayan ve ardından Önder Karaveli ile yola devam eden Beşiktaş'ta iki teknik adamın döneminde de Siyah-Beyazlılar dış sahada istenilen sonuçlara imza atamamış ve takım lig tarihindeki en kötü deplasman karnelerinden birine imza atmıştı.