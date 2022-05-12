Metin Öztürk Galatasaray Kulübü başkan adaylığı için başvurusunu yaptı! "Kapı arkası işler şık karşılanmaz ve sandıkta gereken dersi alır"

Başarılı branşlarda değişiklikler yapmayacaklarını kaydeden Öztürk şunları söyledi:

"Bir yandan voleybol, basketbol ve amatör branşlarımız var. Galatasaray Spor Kulübü tek başına futbol değil. Futbol ana dinamomuz. Bu kıymetli zamanı seçim çalışmasıyla heba etmeyelim, bu çalışmayı bir an önce aradan çıkaralım istedik. Yönetim ekibimiz burada. İki gün önce yönetim toplantımızı yaptık. Tam gaz çalışmaya devam ediyoruz ve ara ara kulüpten farklı konularda bilgi istiyoruz, onları da alıyoruz. Voleybol, basketbol iyi gidiyor. Orada fikri katkılarımız oluyor. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Futbolla ilgili henüz bizden bir bilgi istemediler, kendileri de bir bilgi arz etmediler. Futbolda zaten kötü bir sezon geçiriyoruz. Onlar da herhalde sezon kapanıp mevcut hoca ve teknik heyetin bir rapor sunmasını bekliyorlar. Lig biter bitmez mevcut kadro onlara bir rapor sunacak, onlar da bizimle paylaşacaklar. Şu anda biz iletişimde mevcut yönetimle bir sıkıntı yaşamadık. Özellikle voleybol ve basketbolda iyi giden düzenin yöneticilerinin devam etmesini istiyoruz. Amacımız bizim tanıdıklarımızın orada olması değil Galatasaray'ın daha iyi yönetilmesi ve daha ileri gitmesi. Bu her branş için geçerli. Tüm branşlarda bizi iyi götüren taraflara destek vermeye devam edeceğiz. Futbolda mutlaka yeni bir yapılanma olacak. Şu anki sonuçlar kötü yönetildiğini gösteriyor. Kötü yönetilenin devamı olmaz. Futbol dışındaki alanlarda yönetimin mevcut düzenine çok fazla dokunmayacağız."