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    Teknik direktör Valerien Ismael Belçikalı yıldız Batshuayi'nin fişini çekti

    Teknik direktör Ismael, Fenerbahçe derbisinde çok kötü oynayanv e bir de penaltı kaçıran Belçikalı yıldızla yeni sezonda kesin olarak devam tememe kararı aldı. İşte sizler için derlediğimiz 10 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Batshuayi the end!

    Beşiktaş Teknik direktör Valerien Ismael derbideki kötü performansı sonrası, sezon başında Chelsea'den kiralanan Belçikalı yıldızla kesin olarak yola devam etmeme kararı aldı. Fenerbahçe karşısında çok kötü bir oyun çıkaran ve bir de penaltı kaçıran Batshuayi taraftarların da büyük tepkisini çekti. Ismael derbi sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "Yeni sezonda bize düzenli gol atacak bir forvet lazım" demişti.



    İSMAİL KARTAL DAHA NE YAPSIN!
    İsmail Kartal, 16 maçta 11 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Vitor Pereira sonrası elde ettiği başarılarla "Keşke daha önce göreve gelseydi" dedirtti. İsmail Kartal'lı F.Bahçe 21 ve 36. haftalar arasında 37 puan topladı... Onu Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa takip ediyor. Aynı dönemde Kasımpaşa 32 puan topladı. İsmail Kartal en yakın rakibine 5 puan fark attı. Kartal, Nuri Şahin'li Antalyaspor'un ise 7 puan önünde... Son haftalarda büyük puan kayıpları yaşayan şampiyon Trabzonspor ise 8 puan daha az puan topladı.



    KANARYA ARA VERMEDİ
    Pazar günü ligde karşılaşacağı Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda çabukluk çalışmaları yapıldı.



        ONYEKURU SÜRPRİZİ
        Olympiakos'ta çok mutsuz olan Nijeryalı yıldızın G.Saray'a dönmek için menajeri aracılığıyla haber yolladığı öne sürülüyor. Daha önce 3 kez Galatasaray'da kiralık oynayan Henry Onyekuru sezon başında Olympiakos'a transfer olmuştu. 4.5 milyon Euro karşılığında Yunan kulübüne imza atan Nijeryalı yıldız beklentilerin çok altında kalan bir performansa imza attı. Olympiakos'ta 27 resmi maçta sadece 1 gol atabilen Onyekuru'nun yeniden Galatasaray'a dönmek istediği öne sürülüyor. İddialara göre 24 yaşındaki futbolcu, menajeri William D'Avila aracılığıyla Sarı-Kırmızılı yönetime haber gönderdi.



        DÜELLODA GÜLEN ANTALYA
        Son haftaların flaş takımı olan Kırmızı-Beyazlılar ilk iki hedefindeki Konyaspor'u Adriano, Ndao ve Wright'ın golleriyle mağlup etmeyi başardı... Süper Lig'de 36. haftanın kapanış maçında Antalyaspor sahasında Konyaspor'u 3-2 yenmeyi başardı. Ev sahibi ekibi galibiyete taşıyan golleri 9. dakikada Luiz Adriano, 16. dakikada Ndao ve 66. dakikada penaltıdan Wright attı. Konuk ekibe 5. dakikada penaltıdan Guilherme ve 13. dakikada Çekiçi'nin golleri yeterli olmadı. Antalya ligde yenilmezlik serisini 14'e çıkardı.



        VAKIFBANK'TAN MÜTHİŞ BİR GERİ DÖNÜŞ: 3-2
        Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Opet'i deplasmanda 3-2 yenen VakıfBank, seride durumu 2-2 yaptı. Maça çok hızlı başlayan ev sahibi ekip 25-23 ve 25-19'luk setlerle 2-0'ı yakaladı. Ancak müthiş bir geri dönüş yapan VakıfBank 19-25, 14-25, 14- 16'lık setlerle karşılaşmayı 3-2 kazandı.



            NZABA 3 YILLIĞINA MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE
            Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yeni sezon planlamaları çerçevesinde Racing Club Olympic forması giyen 19 yaşındaki stoper Francis Nzaba'yı ile 3 yıllığına renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada," Kongolu Milli futbolcu Francis Nzaba'ya ailemize hoş geldin diyor, Turuncu-Lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.



            SANCAKTEPELİ SAMET'TEN GÜMÜŞ MADALYA GELDİ
            Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Sancaktepe Belediye sporcusu Samet Bulut, gümüş madalya kazandı. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Samet Bulut, gümüş madalya kazanarak ülkemizi ve bizi gururlandırdı. Kardeşimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

            10 BİN KİŞİ UMUT İÇİN HAREKET ETTİ
            Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve farkındalık yaratmak için koşulan Wings for Life World Run 2022'de Türkiye birincileri belli oldu. Koşuyu kadınlarda Tuğçe Karakaya, erkeklerde Üzeyir söylemez kazandı. Organizasyonda dünya genelinde, 4 milyon 200 bin euro yani 6 milyar 626 milyon TL yardım toplandı.

            HAALAND M.CİTY'YE TRANSFER OLUYOR
            İngiliz basını, Dortmund'un golcüsü Haaland'ın Manchester City ile anlaşma sağladığını ve transferin bu hafta açıklanacağını iddia etti. Haberde, Erling Haaland'ın, Real Madrid'in teklifini reddettiği ve tercihini İngiliz kulübünden yana kullandığı belirtildi. Dotmund formasıyla 88 maça çıkan Haaland'ın 85 golü bulunuyor.

            KASIMPAŞA İNDİRİME GİTMİYOR!
            F.Bahçe, Kasımpaşa'nın yıldızı Eren Elmalı'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak, Kasımpaşa yıldız oyuncusu için 5 milyon Euro'dan aşağıya inmiyor.

            KARDEŞLER'E SORUŞTURMA
            TFF derbide para atışını kripto para ile yapan Arda Kardeşler'le ilgili soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, "Arda Kardeşler'in para atışını TFF ile MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Olayla ilgili soruşturma açılmıştır" denildi.

            LUKOKİ HAYATINI KAYBETTİ
            Geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki Jody Lukoki hayatını kaybetti. Malatyaspor, "Jody Lukoki'nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik" ifadelerini kullandı.

            BURSA'DA HEDEF 2'DE 2
            TFF 1. Lig'de tutunma mücadelesi veren Bursaspor, kalan 2 maçında Bandırmaspor ve Menemenspor'u yenmesi halinde rakiplerinin aldığı skorlara bakmadan ligde kalmayı garantileyecek.

            SAYI KRALI MİCİC OLDU
            THY EuroLeague'de sezonun sayı kralı Anadolu Efesli Micic oldu. Micic, en skorer oyuncuya verilen Alfonso Ford ödülünün sahibi oldu.

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            Haberler Spor Teknik direktör Valerien Ismael Belçikalı yıldız Batshuayi'nin fişini çekti
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