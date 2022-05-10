Teknik direktör Valerien Ismael Belçikalı yıldız Batshuayi'nin fişini çekti

Beşiktaş Teknik direktör Valerien Ismael derbideki kötü performansı sonrası, sezon başında Chelsea'den kiralanan Belçikalı yıldızla kesin olarak yola devam etmeme kararı aldı. Fenerbahçe karşısında çok kötü bir oyun çıkaran ve bir de penaltı kaçıran Batshuayi taraftarların da büyük tepkisini çekti. Ismael derbi sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "Yeni sezonda bize düzenli gol atacak bir forvet lazım" demişti.
İSMAİL KARTAL DAHA NE YAPSIN!
İsmail Kartal, 16 maçta 11 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Vitor Pereira sonrası elde ettiği başarılarla "Keşke daha önce göreve gelseydi" dedirtti. İsmail Kartal'lı F.Bahçe 21 ve 36. haftalar arasında 37 puan topladı... Onu Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa takip ediyor. Aynı dönemde Kasımpaşa 32 puan topladı. İsmail Kartal en yakın rakibine 5 puan fark attı. Kartal, Nuri Şahin'li Antalyaspor'un ise 7 puan önünde... Son haftalarda büyük puan kayıpları yaşayan şampiyon Trabzonspor ise 8 puan daha az puan topladı.
KANARYA ARA VERMEDİ
Pazar günü ligde karşılaşacağı Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda çabukluk çalışmaları yapıldı.