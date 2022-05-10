Teknik direktör Valerien Ismael Belçikalı yıldız Batshuayi'nin fişini çekti





SANCAKTEPELİ SAMET'TEN GÜMÜŞ MADALYA GELDİ

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Sancaktepe Belediye sporcusu Samet Bulut, gümüş madalya kazandı. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Samet Bulut, gümüş madalya kazanarak ülkemizi ve bizi gururlandırdı. Kardeşimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.



10 BİN KİŞİ UMUT İÇİN HAREKET ETTİ

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve farkındalık yaratmak için koşulan Wings for Life World Run 2022'de Türkiye birincileri belli oldu. Koşuyu kadınlarda Tuğçe Karakaya, erkeklerde Üzeyir söylemez kazandı. Organizasyonda dünya genelinde, 4 milyon 200 bin euro yani 6 milyar 626 milyon TL yardım toplandı.



HAALAND M.CİTY'YE TRANSFER OLUYOR

İngiliz basını, Dortmund'un golcüsü Haaland'ın Manchester City ile anlaşma sağladığını ve transferin bu hafta açıklanacağını iddia etti. Haberde, Erling Haaland'ın, Real Madrid'in teklifini reddettiği ve tercihini İngiliz kulübünden yana kullandığı belirtildi. Dotmund formasıyla 88 maça çıkan Haaland'ın 85 golü bulunuyor.



KASIMPAŞA İNDİRİME GİTMİYOR!

F.Bahçe, Kasımpaşa'nın yıldızı Eren Elmalı'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak, Kasımpaşa yıldız oyuncusu için 5 milyon Euro'dan aşağıya inmiyor.



KARDEŞLER'E SORUŞTURMA

TFF derbide para atışını kripto para ile yapan Arda Kardeşler'le ilgili soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, "Arda Kardeşler'in para atışını TFF ile MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Olayla ilgili soruşturma açılmıştır" denildi.



LUKOKİ HAYATINI KAYBETTİ

Geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki Jody Lukoki hayatını kaybetti. Malatyaspor, "Jody Lukoki'nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik" ifadelerini kullandı.



BURSA'DA HEDEF 2'DE 2

TFF 1. Lig'de tutunma mücadelesi veren Bursaspor, kalan 2 maçında Bandırmaspor ve Menemenspor'u yenmesi halinde rakiplerinin aldığı skorlara bakmadan ligde kalmayı garantileyecek.



SAYI KRALI MİCİC OLDU

THY EuroLeague'de sezonun sayı kralı Anadolu Efesli Micic oldu. Micic, en skorer oyuncuya verilen Alfonso Ford ödülünün sahibi oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN