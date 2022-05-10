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    Tarihe geçmek isteyen Trabzonspor'da Abdullah Avcı takımına seslendi! “Kutlamaları artık bir kenara bırakın"

    38 yıl sonra çifte kupa kazanmaya iki maç uzakta olduklarını söyleyen Avcı “Kutlamaları artık bir kenara bırakın, sadece Kayseri’ye odaklnaın” dedi...

    Tarihe geçmek için 2 maç kaldı

    Süper Lig'den sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmak isteyen Trabzonspor'da Kayserispor rövanşının hazırlıkları tamamlandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın zorlu maç öncesi futbolcularıyla toplantı yaptığı öğrenildi. Çifte kupa kazanmaları halinde Trabzonspor'un 38 yıl sona bunu başaracağını futbolcularına hatırlatan tecrübeli hocanın, "Kutlamaları artık bir kenara bırakın, sadece Kayserispor maçına odaklanın. Bu sezonu çifte kupayla taçlandıralım. Taraftarlarımızı birkez daha sevindirelim. Bizi çok zorlu bir sınav bekliyor. Sizden galibiyet istiyorum" ifadesini kullandığı belirlendi. Futbolcuların Kayserispor maçı öncesi son derece hırslı olduğu ve takım içinde herhangi bir konsantrasyon sorununun yaşanmadığı da öğrenildi. Öte yandan Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı 10. kez kazanarak bu alanda Beşiktaş'ı sollamak ve Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer almayı hedefliyor. Bordo-Mavililer daha önce 1976-1977, 1977-1978, 1983- 1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019- 2020 sezonlarında kupayı kaldırmıştı.



    DÜNYA BU ŞOVU KONUŞUYOR
    Önceki gün Yenikapı'da düzenlenen şampiyonluk kutlaması çok büyük ses getirdi. Özellikle led bileklirlerle yapılan ışık gösterisi ve meşale şov tüm dünyada yankı uyandırdı. Onbinlerce takipçisi olan yabancı Twitter hesapları, yaşanan görsel şöleni paylaştı. Yapılan yorumlarda, "Tartışmasız son dönemin en iyi şampiyonluk kutlaması. Trabzonspor taraftarı bu işi biliyor" denildi.



    ALTAY MAÇI OLİMPİYAT'TA
    Trabzonspor'un başvurusunu değerlendiren TFF, Altay maçının pazar 16.00'da İstanbul'da oynanmasına karar verdi. Bordo-Mavililer kupayı ise cumartesi günü Akyazı'daki törenle kaldıracak.



        KUPADA MÜTHİŞ GECE
        Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı final rövanşında, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak. Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor çifte kupa yolunda bu akşam çok önemli bir maça çıkacak. Bordo-Mavililer, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Kayserispor ile Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak. 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak kritik mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. İlk maçı Cornelius'un golüyle Akyazı'da 1-0 kazanan Trabzonspor'a her türlü beraberlik ile 2-1 ve 3-2 gibi gollü tek farklı yenilgiler finale yükselmek için yeterli olacak. Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Peres, Denswill ve Siopis takımdaki yerini alamayacak. Kayserispor'da ise Mensah, Mert Çetin ve Gavranovic forma giyemeyecek.

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        Haberler Spor Tarihe geçmek isteyen Trabzonspor'da Abdullah Avcı takımına seslendi! “Kutlamaları artık bir kenara bırakın"
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