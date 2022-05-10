Tarihe geçmek isteyen Trabzonspor'da Abdullah Avcı takımına seslendi! “Kutlamaları artık bir kenara bırakın"

Süper Lig'den sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmak isteyen Trabzonspor'da Kayserispor rövanşının hazırlıkları tamamlandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın zorlu maç öncesi futbolcularıyla toplantı yaptığı öğrenildi. Çifte kupa kazanmaları halinde Trabzonspor'un 38 yıl sona bunu başaracağını futbolcularına hatırlatan tecrübeli hocanın, "Kutlamaları artık bir kenara bırakın, sadece Kayserispor maçına odaklanın. Bu sezonu çifte kupayla taçlandıralım. Taraftarlarımızı birkez daha sevindirelim. Bizi çok zorlu bir sınav bekliyor. Sizden galibiyet istiyorum" ifadesini kullandığı belirlendi. Futbolcuların Kayserispor maçı öncesi son derece hırslı olduğu ve takım içinde herhangi bir konsantrasyon sorununun yaşanmadığı da öğrenildi. Öte yandan Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı 10. kez kazanarak bu alanda Beşiktaş'ı sollamak ve Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer almayı hedefliyor. Bordo-Mavililer daha önce 1976-1977, 1977-1978, 1983- 1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019- 2020 sezonlarında kupayı kaldırmıştı.