Dünyanın takip ettiği Trabzon'daki görsel şovun tekrarı yaşanacak: İstanbul bugün Bordo-Mavi!

Uzun süren şampiyonluk özlemini dindiren Trabzonspor kutlamalara devam ediyor... Bordo-Mavili renklere gönül veren taraftarlar, şampiyonluk coşkusunu bu kez İstanbul Yenikapı'da yaşayacak.

Trabzon'da eşi benzeri görülmemiş kutlamalar ve ışık gösterileriyle dünya gündemine oturan Bordo-Mavililer, bugün Yenikapı Etkinlik Alanı'nda çılgın bir parti daha gerçekleştirecek... Avrupa'nın en büyük müzik festivali Tomorrowland'ı gölgede bırakan organizasyonda taraftarların telefon ışıklarını yakarak yaptığı şov, sosyal medyada 2 milyar görüntülenmeyi geçerken tüm dünyada da gündem olmuş ve önemli medya kuruluşları videoyu "Muhteşem, inanılmaz" olarak yorumlamıştı.

Taraftarlara bugün Bordo-Mavili renklerde neon bilekler dağıtılacak... Saat 15.00'te başlayacak kutlama gece 23.00'e kadar devam edecek. Yerel ve ulusal sanatçıların sahne alacağı kutlamalarda lazer, meşale ve havai fişek gösterileri yapılacak.

F.BAHÇE VE G.SARAY TARAFTARI TRABZONSPOR BAYRAĞI ASTI

F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un, Trabzonspor'un bayrağının boğaz köprüsüne asılmasına tepki göstermesi üzerine, kendisine cevabı F.Bahçe ve G.Saray taraftarları verdi. İki takım taraftarı Tyne Bridge köprüsüne Trabzonspor bayrağı astı.