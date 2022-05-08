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    Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Valerien Ismael 3-4-3'ten taviz vermeyecek

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Ismael savunmadaki sıkıntılara rağmen 3-4-3’ten bu akşam da vazgeçmeyecek. Fransız hoca savunmada Umut Meraş’a, sağ kanatta ise Kenan Karaman’a şans verecek.

    Sistemden taviz yok

    Beşiktaş'ın başında ilk derbi galibiyetini bu akşam Fenerbahçe önünde almak isteyen Valerien Ismael galibiyet planını belirledi.

    Vida, Montero ve Rosier'in yokluğuna rağmen 3'lü savunmadan vazgeçmeyen Fransız hocanın sürpriz hamleler yapması bekleniyor. Ismael'in 3'lü defansın solunda Necip'in yerine Umut Meraş'ı, 4'lü orta alanın sağında ise Kenan Karaman'ı oynatması bekleniyor.

    İdmanlarda Larin ve Batshuayi'yi çift forvet olarak oynatan genç teknik adamın futbolcularından santra ile birlikte pres yapmalarını istediği öğrenildi. Ghezzal'ın 10 numara pozisyonundaki performansından çok memnun olan teknik direktör Ismael'in Cezayirli yıldızdan derbide daha fazla sorumluluk almasını beklediği gelen bilgiler arasında.
        Adam kazandı Vol.2
        Haberler Spor Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Valerien Ismael 3-4-3'ten taviz vermeyecek
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