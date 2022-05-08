Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Valerien Ismael 3-4-3'ten taviz vermeyecek

İdmanlarda Larin ve Batshuayi'yi çift forvet olarak oynatan genç teknik adamın futbolcularından santra ile birlikte pres yapmalarını istediği öğrenildi. Ghezzal'ın 10 numara pozisyonundaki performansından çok memnun olan teknik direktör Ismael'in Cezayirli yıldızdan derbide daha fazla sorumluluk almasını beklediği gelen bilgiler arasında.