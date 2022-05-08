Basketbolda play-off eşleşmeleri belli oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ING Basketbol Süper Lig'de normal sezonun son hafta maçları oynandı ve playoff eşleşmeleri belli oldu. Ligde normal sezonu Fenerbahçe lider tamamladı. Playoff çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka, Galatasaray Nef-Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka eşleşmeleri oluştu. Play-off'ta iki galibiyet alan takım tur atlayacak.

YENİŞEHİR BELEDİYESİ F.BAHÇE'NİN RAKİBİ OLDU

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında OGM Ormanspor'u deplasmanda 80-51 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, seride durumu 3-0'a getirerek finale yükseldi. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, finalde Fenerbahçe Safiport'la karşılaşacak. İki takım bu sezon Türkiye Kupası finalinde de karşılaşmış maçı Yenişehir kazanmıştı.

ALTAY-GİRESUNSPOR MALATYA-Ç.RİZESPOR

Süper Lig'de 36. hafta bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Saat 16.00'da başlayacak maçta küme düşmesi kesinleşen İzmir temsilcisi Altay sahasında GZT Giresunspor'u konuk edecek. Günün bir diğer maçında ise Süper Lig'e veda eden Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Malatya'daki karşılaşma da saat 16.00'da başlayacak.

BAŞKAN TARAFTARLARI TRİBÜNLERE ÇAĞIRDI

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor ile kupada oynayacakları maç ile ilgili olarak, "Takımımıza güveniyoruz. Çok iyi futbolculardan kurulu güçlü bir takımız ve bize kupa yakışır. Ama bunun için, tribünleri tıklım tıklım doldurmanıza ihtiyacımız var. Haydi Büyük Kayserispor taraftarları şimdiden planınızı yapın, şehrin kalbindeki yerinizi alın" dedi.

İNGİLİZ DEVİ CHELSEA 4.2 MİLYARA SATILDI!

Rus oligark Roman Abramovich'in, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İngiltere hükümetinin kendisine yönelik yaptırım kararı sonrası satışa çıkardığı Chelsea'nin yeni sahibi belli oldu. Chelsea, Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından 4,25 milyar sterlin karşılığında satın alındı. Yatırımın 2,5 milyar sterlinlik kısmı, kulüp hisselerini satın almak için kullanılacak.

SON 25 MAÇTA 171 KART ÇIKTI

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde kartların çokluğu dikkati çekiyor. İki takım arasındaki son 25 maçta hakemler 17 kırmızı ve 154 sarı kart gösterdi. Fenerbahçe son 25 derbide 82 kez kartla cezalandırıldı. Sarı-Lacivertli futbolcular 6 kırmızı, 76 da sarı kart gördü. Son 25 derbide Beşiktaş daha hırçın bir görüntü ortaya koydu. Siyah-Beyazlılar, bu maçlarda 11 kırmızı ve 78 sarı olmak üzere toplam 89 kartla cezalandırıldı.

DERBİYE İLGİ ÇOK BÜYÜK

Beşiktaşlı taraftarlar Fenerbahçe derbisi için satılan biletleri tüketti. Bu akşam Vodafone Parkt'ta 40 bin Siyah-Beyazlı taraftarın tribündeki yerini alması bekleniyor. Dev maç öncesi ayrıca taraftarların koreografi hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, taraftarların kendi koltuklarındaki kartonları yer değiştirmeden ve birden fazla almadan maçtan önce yapılacak anonsla kaldırmaları istendi.

KASIMPAŞA'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da aldığı Galatasaray galibiyetiyle ses getiren Sivasspor sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Konuk ekip ikinci yarıda Eren Elmalı, Eysseric ve Umut Bozok'un golleriyle bir anda 3 farkı yakaladı. Son dakikada Jorge Felix'in golü skoru belirledi.

KARAGÜMRÜK İLK 5 AŞKINA

Son haftaların flaş takımlarından biri olan Fatih Karagümrük, Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe'yi Olimpiyat Stadı'nda 3-1 mağlup ederek ilk 5 iddiasını sürdürdü. Ev sahibi takımı galibiyete taşıyan golleri Fabio Borini, Emre Mor ve Burak kaydetti. Göztepe'ye Baku'nun golü puan için yeterli olmadı.

ALANYASPOR DEMİR'İ BÜKTÜ

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Akdeniz derbisinde Alanyaspor deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti ve 5. sıradaki yerini korumayı bildi. Alanayspor'a galibiyeti getiren golleri Tayyip Talha (kendi kalesine) ve Emre Akbaba attı. Adana Demirspor'un tek sayısı Belhanda'dan geldi.

TARAFTARLAR ZAFERE TANIKLIK EDECEK!

Trabzonspor, şampiyonluğa ulaşan futbolcuların yaşadığı unutulmaz anları, yarın sanal gerçeklik teknolojisiyle taraftarların beğenisine sunacak. Şampiyon takımın iç dünyasına yolculuk yapmak isteyen tüm taraftarlar, Trabzon Forum Alışveriş Merkezi'nde saat 12.00'de başlayacak bu etkinliğe katılabilecek.

ALTAY MAÇI ŞANLIURFA'DA KUPA TÖRENİ TRABZON'DA

Trabzonspor, TFF'ye resmî başvuruda bulunularak, saha zemininde oluşan olumsuzluk nedeniyle Altay maçını 14 Mayıs Cumartesi günü Şanlıurfa'da oynamak, Pazar günü kupayı ise Trabzon'da kaldırmak için talebini iletti.

FENERBAHÇE'DEN 5 YILDIZLI İDMAN

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını dün Ülker Stadyumu'nda taraftara açık olarak gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği antrenmanda Fenerbahçeli futbolcular, 5 yıldızlı Fenerbahçe logosunun bulunduğu tişörtle yer aldı. 1959 öncesi şampiyonluklarının geçerli sayılması için TFF'ye başvuran F.Bahçe, gelecek sezon 5 yıldızlı forma ile mücadele edeceğini açıklamıştı.