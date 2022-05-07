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    Hatayspor şampiyon Trabzonspor'u alkışlarla onurlandırdı

    Süper Lig’in şampiyonu Fırtına, Hatay’da 48’de Djaniny ile öne geçti. 90+4’te ise Diouf’u engelleyemedi. Maça damga vuran anlar ise Hatayspor'un şampiyon Trabzonspor'u alkışlarla onulandırması oldu.

    Şampiyon alkışlarla

    Şampiyon Trabzonspor Hatay'da onurlandırıldı... Karadeniz Fırtınası, Hataysporlu futbolcular ve teknik heyetin alkışları arasında sahaya çıktı... Hataysporlu taraftarlar da alkışlara ortak oldu. Bordo- Mavililer, şampiyon olduktan sonra çıktığı ilk maçta Hatay ile 1-1 berabere kaldı. 7. dakikada Hatayspor'da sol kanattan Saba'nın ortası kaleye yöneldi ve direkten oyun alanına geri döndü. 10. dakikada Boudjemaa'nın, Murat Cem'e faul yaptığına hükmeden hakem Volkan Bayarslan VAR'a da danışarak penaltı kararı verdi. Penaltıyı Bakasetas, Munir'e nişanladı. 47'de Bakasetas'ın şutu üstten az farkla dışarı çıktı. 1 dakika sonra Berat'ın pasında Djaniny takımını öne geçiren golü attı. Dakikalar 73'ü gösterdiğinde Visca'nın ortasına kale önünde Cornelius dokundu... Ancak kaleci Munir gole izin vermedi. 90+4'te Diouf maçın skorunu belirledi: 1-1.



    AĞAOĞLU DUYGULANDI
    Hatay'ın Bordo-Mavili futbolcuları alkışlaması sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu gözyaşlarını tutamadı.



    YEDİĞİMİZ GOL BİZE MESAJ OLDU
    Abdullah Avcı, "Oyunun her anını kullanmamız gerekirdi. 10 sanyei kala yediğimiz gol oyuncularıma salı günkü kupa maçı için mesaj oldu" dedi.
    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 sona eren Atakaş Hatayspor maçının ardından konuştu. Şampiyonluğu garantiledikten sonra oynanan maçların her zaman zor olduğunu değinen Avcı, şu ifadeleri kullandı: "Salı günü oynayacağımız bir kupa maçı vardı. Bunun yanında sakat oyuncularımız da var. Farklı bir kadro ile maça çıktık. Elimizdeki oyunculardan bir 11 oluşturdu. Aslında maça fena başlamadık. Sonra maçta gel gitler oldu. Pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. Devre arasında kazanma potansiyelini de görünce değişiklikleri yaptık. 3 hamle yaptık. Doğru oyunla skor da bulduk. Hatayspor da sürekli olarak maçta kaldı ve bizi zorlamaya çalıştı. Ancak kontrol bizdeydi diyebilirim. Ancak yine de şunu dikkatlerden kaçırmamalıyız. Oyunun her anını kullanmak zorundasın. Herhangi bir daülgınlık ve konsantrasyon bozukluğu takımlara pahalıya malolabilir. Maçın bitimine 10 saniye kala yediğimiz gol oyuncularıma salı gün oynayacağımz Türkiye Kupası maçı için doğru bir mesaj oldu. Bu tür yaşanan olaylar oyunculara her zaman doğru mesaj verir ve konsantrasyonlarınaı arttırır."



        STAT İÇİN İLK RAPOR OLUMSUZ
        Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanan maçın ardından gelen şampiyonluğun heyecanıyla binlerce taraftar sahaya girmişti. Saha zemininde hem o an yaşanan coşkunun etkisi hem de hatıra olarak çimlerden almak isteyen taraftarların sebebiyet verdiği ciddi bir tahribat meydana geldi. Hazırlanan ilk raporda stadyumda maç oynanma ihtimalinin düşük olduğu vurgulanırken TFF yetkilileri de bir tutanak tutmak için önümüzdeki günlerde bir ekip gönderecek.



        DJANİNY: TAKIM OLARAK KUPAYA ODAKLANDIK
        Trabzonspor'un dün gece golünü atan isim olan Djaniny, "Burada kazanmak istiyorduk. Ama küçücük bir hata nedeniyle berabere kaldık. Takım olarak salı günkü kupa maçına odaklanmış durumdayız" dedi.

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