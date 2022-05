Hatayspor şampiyon Trabzonspor'u alkışlarla onurlandırdı

YEDİĞİMİZ GOL BİZE MESAJ OLDU

Abdullah Avcı, "Oyunun her anını kullanmamız gerekirdi. 10 sanyei kala yediğimiz gol oyuncularıma salı günkü kupa maçı için mesaj oldu" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 sona eren Atakaş Hatayspor maçının ardından konuştu. Şampiyonluğu garantiledikten sonra oynanan maçların her zaman zor olduğunu değinen Avcı, şu ifadeleri kullandı: "Salı günü oynayacağımız bir kupa maçı vardı. Bunun yanında sakat oyuncularımız da var. Farklı bir kadro ile maça çıktık. Elimizdeki oyunculardan bir 11 oluşturdu. Aslında maça fena başlamadık. Sonra maçta gel gitler oldu. Pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. Devre arasında kazanma potansiyelini de görünce değişiklikleri yaptık. 3 hamle yaptık. Doğru oyunla skor da bulduk. Hatayspor da sürekli olarak maçta kaldı ve bizi zorlamaya çalıştı. Ancak kontrol bizdeydi diyebilirim. Ancak yine de şunu dikkatlerden kaçırmamalıyız. Oyunun her anını kullanmak zorundasın. Herhangi bir daülgınlık ve konsantrasyon bozukluğu takımlara pahalıya malolabilir. Maçın bitimine 10 saniye kala yediğimiz gol oyuncularıma salı gün oynayacağımz Türkiye Kupası maçı için doğru bir mesaj oldu. Bu tür yaşanan olaylar oyunculara her zaman doğru mesaj verir ve konsantrasyonlarınaı arttırır."