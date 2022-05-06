Hatayspor - Trabzonspor canlı maç izle! Hatay Trabzonspor TS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Süper Lig'in 36. haftasında şampiyon Trabzonspor deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Hatayspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.. Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Bordo-mavililer mutlu sona ulaştığı için artık sahaya prestij için çıkacak.
Bununla birlikte en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer alan Fırtına'nın son üç maçta alacağı skorlarla şampiyonluğun yanına lig tarihine geçecek birkaç rekoru daha ekleme şansı bulunuyor.
KAZANMAYA DEVAM
Abdullah Avcı ve öğrencileri bu amaçla yine galibiyet hedefiyle sahada yer alacak. Atakaş Hatayspor'un da ligde 'mucizelere' kalan Avrupa kupalarına katılma şansı dışında bir iddiası bulunmuyor.
Geride kalan 35 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi alan güney ekibi, 49 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.
Ligi mümkün olan en iyi yerde bitirmeyi hedefleyen ev sahibinde sakatlığı süren Adama Traore ve Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemeyecek. İlk yarıda Şenol Güneş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmıştı...