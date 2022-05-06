Hatayspor - Trabzonspor canlı maç izle! Hatay Trabzonspor TS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

KAZANMAYA DEVAM



Abdullah Avcı ve öğrencileri bu amaçla yine galibiyet hedefiyle sahada yer alacak. Atakaş Hatayspor'un da ligde 'mucizelere' kalan Avrupa kupalarına katılma şansı dışında bir iddiası bulunmuyor.



Geride kalan 35 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi alan güney ekibi, 49 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.

Ligi mümkün olan en iyi yerde bitirmeyi hedefleyen ev sahibinde sakatlığı süren Adama Traore ve Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemeyecek. İlk yarıda Şenol Güneş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmıştı...