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    • Spor
    • 06.05.2022 19:11
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    • 06.05.2022 19:11
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    Hatayspor - Trabzonspor canlı maç izle! Hatay Trabzonspor TS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Süper Lig'in 36. haftası kaldığı yerden devam ediyor.Şampiyonluğu ilan edeb Trabzonspor kalan 3 haftada rekor için sahaya çıkacak. Taraftarlar maçın yayın saati ve kanalı hakkında detaylı bilgileri araştırmaya başladı. İşte Hatayspor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler ve canlı takip ekranı...

    takvim.com.tr
    Hatayspor - Trabzonspor canlı maç izle! Hatay Trabzonspor TS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Süper Lig'in 36. haftasında şampiyon Trabzonspor deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Hatayspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.. Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Bordo-mavililer mutlu sona ulaştığı için artık sahaya prestij için çıkacak.
    Bununla birlikte en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer alan Fırtına'nın son üç maçta alacağı skorlarla şampiyonluğun yanına lig tarihine geçecek birkaç rekoru daha ekleme şansı bulunuyor.

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    KAZANMAYA DEVAM

    Abdullah Avcı ve öğrencileri bu amaçla yine galibiyet hedefiyle sahada yer alacak. Atakaş Hatayspor'un da ligde 'mucizelere' kalan Avrupa kupalarına katılma şansı dışında bir iddiası bulunmuyor.

    Geride kalan 35 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi alan güney ekibi, 49 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.

    Ligi mümkün olan en iyi yerde bitirmeyi hedefleyen ev sahibinde sakatlığı süren Adama Traore ve Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemeyecek. İlk yarıda Şenol Güneş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmıştı...

        İLK 11'LER
        Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Onur, Sackey, Benzia, Sadık, Saba, El Kaabi, Diouf, Saint-Louis

        Trabzonspor: Erce, Serkan, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Berat, Yunus, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Cornelius

        LİDERLİK REKORUNU EGALE EDECEK
        Fırtına, Hatayspor maçıyla birlikte tarihinin en uzun liderlik serisini egale edecek...

        Bordo-mavililer 1979-80'de son 28 haftalık periyotta liderlik koltuğunda oturdu. O sezonu şampiyon tamamladı. Karadeniz ekibi, Hatay deplasmanı ile bu sezon da liderlikte 28 haftayı tamamlayacak.

        30 HAFTAYA TAŞIMASI GARANTİ
        Ligde 77 puanla zirvede yer alan bordo-mavililer, 9. haftada Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek lider oldu. Koltuğundan bir daha inmedi.

        Sezonun tamamlanmasıyla 30 hafta liderlik koltuğunda kalacak olan Trabzon en uzun serisini elde edecek. Tarihi bir rekora imza atacak.

        PUAN FARKI REKORU DA GELEBİLİR

        Ligde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan takım Galatasaray... Sarı-kırmızılılar, 1987-88 sezonunda 90 puanla ipi göğüslerken, ikinci Beşiktaş'a (78 puan) 12 puan fark yapmıştı...

        Son 3 haftaya 9 puan önde giren Trabzon kalan 3 haftada Fenerbahçe ile farkı 12'nin üstüne taşıyabilirse bu rekoru da eline geçirecek.
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        Haberler Spor Hatayspor - Trabzonspor canlı maç izle! Hatay Trabzonspor TS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
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