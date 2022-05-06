Son dakika: Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de büyük şok! Kim Min-jae ve Arda Güler'den kötü haber

Açıklamada, Arda için ise şu ifadelere yer verildi:

"Genç oyuncumuz Arda Güler'in ise kalça kasık bölgesinde devam eden ağrıları nedeniyle pelvik bölgeye yönelik Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR'ına göre sağ acetabulum ve iliak kemik bölgesinde yaygın stres reaksiyonu ile ödem ve iliopsoas kas tendon bileşkesinde zorlanma-tendinit bulguları saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."



