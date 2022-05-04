2 maçtaki performansı ile Valerien Ismael’in de gözünden düşen Larin için sözleme artık çok zor





ISMAEL'İN PLANLARINDA YOK

71 dakika sahada kalan 26 yaşındaki forvetin yerine oyuna giren N'Koudou ise şov yaparak iki gole imzasını attı ve maçın kahramanı oldu. Larin'in performansı itibariyle artık tamamen gözden düştüğü belirtilirken yeni sözleşme için yüksek ücret talep eden ve başka kulüplerle görüşen Kanadalı ile şu anki şartlarda yola edilmesi de zor gözüküyor.

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