Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'ye kötü haber! İşte Lois Openda için istenen rakam!

Forvet transferi konusunda çalışmalarını sürdüren ve listesine çok sayıda isim alan Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden birisi de Lois Openda. Bonservisi Belçika ekibi Club Brugge'de olan ancak bu sezon Hollanda ekibi Vitesse'de kiralık olarak oynayan Belçikalı yıldız attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekti.