Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'ye kötü haber! İşte Lois Openda için istenen rakam!

Forvet transferi konusunda çalışmalarını sürdüren ve listesine çok sayıda isim alan Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden birisi de Lois Openda. Bonservisi Belçika ekibi Club Brugge'de olan ancak bu sezon Hollanda ekibi Vitesse'de kiralık olarak oynayan Belçikalı yıldız attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Sarı-Lacivertli yönetimin, Hollanda Ligi'nde 30 maçta 15 gole imza atan Openda için Club Brugge ile masaya oturduğu öğrenildi. Ancak Belçika kulübünün yapılan ilk görüşmede 20 milyon Euro istediği belirlendi.
Fenerbahçe'nin bu talep karşısında geri adım attığı ve görüşmeleri şimdilik dondurduğu ifade edildi. Brugge altyapısından yetişen 21 yaşındaki Openda ile 5 büyük ligden çok sayıda kulübün ilgilendiği biliniyor.