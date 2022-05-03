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    • 03.05.2022 16:47
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    • 03.05.2022 16:47
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    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'ye kötü haber! İşte Lois Openda için istenen rakam!

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin uzun süredir yakın markajına aldığı Lois Openda için istenen rakam belli oldu. Sarı-Lacivertli yönetimin, Hollanda Ligi’nde 30 maçta 15 gole imza atan Openda için Club Brugge ile masaya oturduğu öğrenildi. Ancak Belçika kulübünün yapılan ilk görüşmede 20 milyon Euro istediği belirlendi.

    Özel Haber | İşte Lois Openda için istenen rakam!

    Forvet transferi konusunda çalışmalarını sürdüren ve listesine çok sayıda isim alan Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden birisi de Lois Openda. Bonservisi Belçika ekibi Club Brugge'de olan ancak bu sezon Hollanda ekibi Vitesse'de kiralık olarak oynayan Belçikalı yıldız attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekti.

    Sarı-Lacivertli yönetimin, Hollanda Ligi'nde 30 maçta 15 gole imza atan Openda için Club Brugge ile masaya oturduğu öğrenildi. Ancak Belçika kulübünün yapılan ilk görüşmede 20 milyon Euro istediği belirlendi.

    Fenerbahçe'nin bu talep karşısında geri adım attığı ve görüşmeleri şimdilik dondurduğu ifade edildi. Brugge altyapısından yetişen 21 yaşındaki Openda ile 5 büyük ligden çok sayıda kulübün ilgilendiği biliniyor.

        Belçika kulübünün bu nedenle genç yıldızın bonservis bedelini yüksek tuttuğu ancak beklenen teklifin gelmemesi durumunda bu rakamın düşebileceği belirlendi.

        Bu nedenle Sarı-Lacivertiller'in transferde 'bekle gör' taktiğini uyguladığı, rakamın düşmesi durumunda Brugge ile bir görüşme daha yapılabileceği öğrenildi.
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        Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'ye kötü haber! İşte Lois Openda için istenen rakam!
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