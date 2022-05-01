Son dakika Trabzonspor haberleri... Grande lakaplı Marek Hamsik'in şampiyonluktaki büyük katkısı! Sakatken bile...

Karadeniz Fırtınası'nın kazandığı zaferde başrollerden biri olan Marek Hamsik sezon boyunca sakatlıklarla boğuşsa da oynadığı maçlardaki enerjisiyle saha içinde arkadaşlarına liderlik yaptı.
Bu sezon Süper Lig'de yüzde 85'in üzerinde pas yüzdesi yakalayan (%87), 50'nin üzerinde şut pası veren (55) ve 70'ten fazla ikili mücadele kazanan (71) tek oyuncu Marek Hamsik.
34 yaşında olmasına rağmen muhteşem bir profesyonellik anlayışına sahip olan Marek Hamsik, oynamadığı maçlarda bile kenardan arkadaşlarına bir teknik direktör gibi direktifler verdi. Arkadaşlarının sahaya doğru yerleşmesine yardım etti.