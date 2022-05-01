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    • 01.05.2022 11:16
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    • 01.05.2022 11:16
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    Son dakika Trabzonspor haberleri... Grande lakaplı Marek Hamsik'in şampiyonluktaki büyük katkısı! Sakatken bile...

    Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor’a sezon başında transfer edilen Slovak yıldız, teknik direktör Abdullah Avcı’nın saha içindeki gözü durumunda. ‘Grande’ lakaplı Marek Hamsik, oynadığı maçlarda ortaya koyduğu akıl ve mücadele Bordo-Mavililer’i şampiyonluğa taşıdı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Grande’nin şampiyonluktaki katkısı!

    Karadeniz Fırtınası'nın kazandığı zaferde başrollerden biri olan Marek Hamsik sezon boyunca sakatlıklarla boğuşsa da oynadığı maçlardaki enerjisiyle saha içinde arkadaşlarına liderlik yaptı.

    Bu sezon Süper Lig'de yüzde 85'in üzerinde pas yüzdesi yakalayan (%87), 50'nin üzerinde şut pası veren (55) ve 70'ten fazla ikili mücadele kazanan (71) tek oyuncu Marek Hamsik.

    34 yaşında olmasına rağmen muhteşem bir profesyonellik anlayışına sahip olan Marek Hamsik, oynamadığı maçlarda bile kenardan arkadaşlarına bir teknik direktör gibi direktifler verdi. Arkadaşlarının sahaya doğru yerleşmesine yardım etti.
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        Haberler Spor Son dakika Trabzonspor haberleri... Grande lakaplı Marek Hamsik'in şampiyonluktaki büyük katkısı! Sakatken bile...
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