Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Sivasspor maçı ilk 11'ler açıklandı mı?

Galatasaray - Sivasspor maçı için geri sayım sona erdi. Galatasaray, Sivasspor'u evinde konuk edecek. Galatasaray ve Sivasspor maçı galibiyetle kapatmak isteyecek. Peki, Galatasaray - Sivasspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 35. haftasında saat 20:30'da Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Sivasspor maçını Kadir Sağlam yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.
Galatasaray Sivasspor maçı muhtemel 11'i
Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Nelsson, Aanholt, Pulgar, Taylan, Berkan, Babel, Gomis, Kerem
Sivasspor: Muammer, Ahmet Oğuz, Goutas, Camara, Ziya, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel
Marcao'nun yerine Alpaslan
Sakatlığı bulunan Omar'ın yerine sağ bekte Boey'nin şans bulması beklenirken, solda Aanholt, savunmanın göbeğinde ise kart cezalısı Marcao'nun yokluğunda Alpaslan ile Nelsson'un görev alacağı tahmin ediliyor. Kale ise yine Muslera'ya emanet. İspanyol kaleci Pena'nın da sakatlığı sebebiyle kadroda olmayacağı bildirildi.
Feghouli bu kez kadroya
Hafta boyunca takımla tüm antrenmanlara katılan Feghouli, dünkü idmanda da kazanan ekipte yer aldı. Tecrübeli futbolcunun, Sivasspor karşısında kadroya alınacağı, ancak büyük ihtimalle maça yedek kulübesinde başlayıp, ikinci yarıda oyuna dahil olacağı bildirildi.