Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Sivasspor maçı ilk 11'ler açıklandı mı?

Marcao'nun yerine Alpaslan

Sakatlığı bulunan Omar'ın yerine sağ bekte Boey'nin şans bulması beklenirken, solda Aanholt, savunmanın göbeğinde ise kart cezalısı Marcao'nun yokluğunda Alpaslan ile Nelsson'un görev alacağı tahmin ediliyor. Kale ise yine Muslera'ya emanet. İspanyol kaleci Pena'nın da sakatlığı sebebiyle kadroda olmayacağı bildirildi.

Feghouli bu kez kadroya

Hafta boyunca takımla tüm antrenmanlara katılan Feghouli, dünkü idmanda da kazanan ekipte yer aldı. Tecrübeli futbolcunun, Sivasspor karşısında kadroya alınacağı, ancak büyük ihtimalle maça yedek kulübesinde başlayıp, ikinci yarıda oyuna dahil olacağı bildirildi.