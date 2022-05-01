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    • Spor
    • 01.05.2022 13:17
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    • 01.05.2022 13:17
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    Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Sivasspor maçı ilk 11'ler açıklandı mı?

    Galatasaray Sivasspor maçı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Süper Lig'in 35. haftasında saat 20:30'da Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Sivasspor maçını Kadir Sağlam yönetecek. Peki, Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Sivasspor maçı ilk 11'ler açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    Galatasaray - Sivasspor maçı için geri sayım sona erdi. Galatasaray, Sivasspor'u evinde konuk edecek. Galatasaray ve Sivasspor maçı galibiyetle kapatmak isteyecek. Peki, Galatasaray - Sivasspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

    Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'in 35. haftasında saat 20:30'da Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Sivasspor maçını Kadir Sağlam yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

    Galatasaray Sivasspor maçı muhtemel 11'i

    Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Nelsson, Aanholt, Pulgar, Taylan, Berkan, Babel, Gomis, Kerem

    Sivasspor: Muammer, Ahmet Oğuz, Goutas, Camara, Ziya, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel

    Marcao'nun yerine Alpaslan

    Sakatlığı bulunan Omar'ın yerine sağ bekte Boey'nin şans bulması beklenirken, solda Aanholt, savunmanın göbeğinde ise kart cezalısı Marcao'nun yokluğunda Alpaslan ile Nelsson'un görev alacağı tahmin ediliyor. Kale ise yine Muslera'ya emanet. İspanyol kaleci Pena'nın da sakatlığı sebebiyle kadroda olmayacağı bildirildi.

    Feghouli bu kez kadroya

    Hafta boyunca takımla tüm antrenmanlara katılan Feghouli, dünkü idmanda da kazanan ekipte yer aldı. Tecrübeli futbolcunun, Sivasspor karşısında kadroya alınacağı, ancak büyük ihtimalle maça yedek kulübesinde başlayıp, ikinci yarıda oyuna dahil olacağı bildirildi.

        Gol yükü Gomis'te

        Geri döndükten sonraki 10 lig maçında 5 gol atan ve 3 haftadır fileleri havalandıramayan Gomis, Sivasspor karşısında Galatasaray'ın skor yükünü üstlenecek. Torrent'in son taktik provada, Mohamed ve Halil yerine yine tercihini Gomis'ten yana kullandığı öğrenildi.

        4 futbolcu ceza sınırında

        Galatasaray'da 4 oyuncu, bugün Sivasspor karşısına ceza sınırında çıkacak. Muslera, Aanholt, Babel ve Emre Kılınç, bugün kart görmeleri hailnde haftaya Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecekler.

        Sivasspor'da tek eksik

        Konuk ekip Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James dışında eksik yok. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Kırmızı-Beyazlılar, otelde kampa girerek maç saatini beklemeye koyuldu.
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        Haberler Spor Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Sivasspor maçı ilk 11'ler açıklandı mı?
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