Fenerbahçe'den gurbetçi atağı! Onay çıkarsa Salih Özcan formayı giyecek

Yeni sezon için teknik direktör çalışmalarını sürdüren ve Jorge Jesus ismi üzerinde duran Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro için çalışmalarını başlayan Sarı-Lacivertliler, Köln ile yeni sözleşmeye imzalamaya sıcak bakmayan Salih Özcan için harekete geçti.
Fenerbahçe yıldız oyuncunun menajeri ile ilk teması kurdu. Şartlar masaya yatırıldı. Sezon sonunda Köln ile anlaşma zemini aranacak. Salih Özcan yeni teknik direktöre sunulacak. Onay verilmesi halinde de transfer için harekete geçilecek.