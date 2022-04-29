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    • Spor
    • 29.04.2022 20:06
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    • 29.04.2022 20:08
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    Fenerbahçe - Gaziantep FK CANLI MAÇ İZLE! FB Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Furtbol severler akşam saatlerinde yoğun bir şekilde Fenerbahçe - Gaziantep FK CANLI MAÇ İZLE seçeneğini araştırmaya başladı. Süper Lig'in 35. haftasında heyecanlı bekleyiş başladı ve karşılaşmayı internetten takip etmek isteyenler şifresiz olup olmadığını öğrenmek istiyor. Süper Lig'de 2'ncilik için mücadele veren Fenerbahçe Gaziantep ile karşı karşıya gelecek ve başarılı olup olmayacağı merak ediliyor. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının ilk 11 kadrosu da belli oldu, haberimizden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe - Gaziantep FK CANLI MAÇ İZLE!

    Fenerbahçe - Gaziantep FK CANLI MAÇ İZLE! FB Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Süper Lig'in 35. haftasında heyecanlı bir mücadele futbol severleri bekliyor ve Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını internetten canlı olarak izlemek isteyenler link bilgisini haberimizde bulabilir.

    FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı 29 Nisan Cuma günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    FENERBAHÇE GAZİANTEP FK MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Tisserand, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert, İrfan, Rossi, Serdar Dursun

    Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Vetrih, Doğan, Sagal, Maxim, Figueiredo, Muhammet

        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

        Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Attila Szalai, Miguel Crespo ve Dimitris Pelkas'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Kim Min-jae müsabakada forma giyemeyecek. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Mert Hakan Yandaş'ın maçta takımdaki yerini alması beklenirken, Bright Osayi Samuel'in durumuna ise teknik heyet karar verecek.

        SINIRDA 5 İSİM

        Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 36. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

        DEPLASMANDA 1 GALİBİYETİ VAR

        Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda taraftarını hayal kırıklığına uğrattı ve sadece Çaykur Rizespor'u mağlup edebildi.

        Güneydoğu ekibi, dış sahada çıktığı 17 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi aldı.

        Bu müsabakalarda rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 33 gol gördü.

        Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda taraftarını hayal kırıklığına uğrattı ve sadece Çaykur Rizespor'u mağlup edebildi.

        Güneydoğu ekibi, dış sahada çıktığı 17 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi aldı.

        Bu müsabakalarda rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 33 gol gördü.
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        Haberler Spor Fenerbahçe - Gaziantep FK CANLI MAÇ İZLE! FB Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
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