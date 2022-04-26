Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmail Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmail Vodafone Park'ta 3-0'lık Kasımpaşa yenilgisinin ardından konuştu. Maça iyi başladıklarını söyleyen Fransız teknik adam ilk golü yedikten sonra takımının yeterli reaksiyonu gösteremediğini söyledi.
ÇOK FAZLA HATA YAPTIK
Valerien İsmail şu ifadeleri kullandı: Maçta çok fazla hata yaptık. Büyük hatalar yaptık. Yaptığımız hatalar bizim oyunda ivmelenmemizi engelledi.
PENALTININ İPTALİ KÖTÜ OLDU
Bizim için çok zor bir gece oldu. Devre biterken penaltı kazandık ama ofsayt kararı ile penaltı iptal oldu. Bu gecenin özeti gibiydi. Larin'in kaçırdığı gol de gecenin özetlerinden oldu.