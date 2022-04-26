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    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmail Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu

    3-0'lık yenilginin ardından konuşan Valerien İsmael, "Çok fazla hata yaptık. Hatalar oyunda ivme kazanmamızı engelledi" dedi. İsmael, "Bizim için çok zor bir gece oldu. Penaltının ofsayt kararıyla iptalı gecenin özeti gibiydi. Larin'in kaçırdığı gol de aynı şekilde. Üzgünüz" ifadesini kullandı.

    Çok zor bir gece oldu

    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmail Vodafone Park'ta 3-0'lık Kasımpaşa yenilgisinin ardından konuştu. Maça iyi başladıklarını söyleyen Fransız teknik adam ilk golü yedikten sonra takımının yeterli reaksiyonu gösteremediğini söyledi.



    ÇOK FAZLA HATA YAPTIK
    Valerien İsmail şu ifadeleri kullandı: Maçta çok fazla hata yaptık. Büyük hatalar yaptık. Yaptığımız hatalar bizim oyunda ivmelenmemizi engelledi.



    PENALTININ İPTALİ KÖTÜ OLDU
    Bizim için çok zor bir gece oldu. Devre biterken penaltı kazandık ama ofsayt kararı ile penaltı iptal oldu. Bu gecenin özeti gibiydi. Larin'in kaçırdığı gol de gecenin özetlerinden oldu.



        BAŞIMIZI DİK TUTMALIYIZ...
        Başımızı dik tutmak zorundayız. Taraftarlarımızı üzdük biliyoruz ama onlar da maç sonunda bize karşı çok güzel bir reaksiyon gösterdi. Hataları görüp bir sonraki maça odaklanacağız.



        MİRALEM PJANİC 10 MAÇ SONRA 11'DE
        Son olarak 10 Şubat'ta 11'de forma giyen Pjanic, kırmızı kart cezası nedeniyle A. Demirspor maçında görev alamamıştı. Sakatlığından dolayı bir Türkiye Kupası ve 5 lig maçında oynayamayan Boşnak oyuncu, 3 maçta yedekten oyuna girdi. Pjanic 10 maç sonra 11'de şans buldu.



        ALKIŞLAR MIRALEM PJANİC'E
        Maç sırasında ise Pjanic alkışı hak edecek b.ir harekete de imza attı. Kasımpaşa'nın başarılı oyuncusu Spajic acı içinde yerde kıvrandı. Kasımpaşalı oyuncunun dizinin döndüğünü farkeden Pjanic, oyunu bırakarak kenara sakatlık işaretinde bulundu.



            JOSEF DE SOUZA KAYSERİ'DE YOK
            Dün oynanan Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ilk yarısınıda sarı kart gören Josefg de Souza kart cezalısı durumuna düştü. Brezilyalı oyuncu Kayseri deplasmanında forma giyemeyecek.



            MİCHY BATSHUAYİ ISLIKLARLA ÇIKTI
            62. dakikada yerini Kenan Karaman'a bırakan Michy Batshuayi'ye Siyah-Beyazlı taraftarların tepkisi sert oldu. Kenara gelirken Vodafone Pork'ta adeta ıslık yağmuru oluştu. Morali bozulan Belçikalı santrfor kalan dakikaları kulübede üzgün bir şekilde geçirmek zorunda kaldı. Sonrasında sksor 3-0 olunca Beşiktaşlı taraftarların zaman zaman tüm takımı ıslıkladığı da dikkatlerden kaçmadı. Ancak maç sonunda taraftarlar tüm takıma moral verdi.



            ALDIRMA KARTAL ALDIRMA!
            Maç sonunda taraftarlar tüm takımı tribüne çağırdı, "Aldırma Kartal aldırma" şarkısı Vodafone'u inletti. Şok bir skorla Kasımpaşa'ya yenilen ve Valerien İsmael yönetiminde ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş maç sonunda bülyük üzüntü yaşarken yardımına Beşiktaşlı taraftarlar yetişti. 30 bine yakın Siyah-Beyazlı taraftar tüm takımı tribünlere davet etti ve moral verdi. Beşiktaş taraftarı "Aldırma Kartal aldırma" şarkısını da söyleyerek futbolculara duygusal anlar yaşattı. Futbolcular ve teknik patron Valerien İsmael de taragtarları alkışladı.

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            Haberler Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmail Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu
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