Galatasaray'da Burak Elmas, Pasquale Sensibile ve Luis Campos toplandı yeni sezonun planlamasını yaptı

Yaşanan sıcak seçim gündemine rağmen Galatasaray'da mevcut yönetimin yeni sezon için çalışmaları sürüyor.
Başkan Burak Elmas'ın dün sportif direktör Pasquale Sensibile ve danışmanı Luis Campos'la bir araya geldiği öğrenildi. Yapılan kritik zirvenin ana gündem maddesinin teknik direktör konusu olduğu belirlendi.
GÖRÜŞÜ HEP OLUMSUZDU
Göreve geldiği günden bu yana Domenec Torrent'e olumsuz bakan Luis Campos'un İspanyol hoca için, "Çok iyi bir yardımcı olabilir ancak Galatasaray'ın 1. adamı olamaz" ifadesini kullandığı ifade edildi.