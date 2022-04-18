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    • Spor
    • 18.04.2022 15:13
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    • 18.04.2022 15:13
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    Umut Bozok ligdeki gol sayısını 15’e çıkardı! Dikkat çeken Burak Yılmaz detayı! 9 yıllık seriye son verecek mi?

    Kasımpaşa’nın sezon başında Fransa’nın Lorient takımından kiraladığı Umut Bozok, Adana Demirspor maçında rakip fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını 15’e çıkardı. Hataysporlu Ayoub El Kaabi ile birlikte Süper Lig’de krallık yarışında ilk sırada yer alan Umut, sezon sonu ipi göğüslemesi durumunda ise Burak Yılmaz’dan sonra bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    9 yıllık seriye son verecek mi? Adım adım krallığa | Özel

    Kasımpaşa'ın yıldız futbolcusu Umut Bozok golleriyle Süper Lig'i sallamaya devam ediyor. Son olarak takımının Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ettiği maçta rakip filelere bir gol gönderen Umut, ligdeki gol sayısını 15'e yükseltmeyi bildi.

    Çıkışını devam ettiren ve ligde 15 gole ulaşan Umut böylelikle Hataysporlu Ayoub El Kaabi ile birlikte Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirveye oturmuş oldu. Ligde bitime 5 maç kala krallık yarışında ilk sırada yer alan 24 yaşındaki forvet, sezon sonu da zirvede olması halinde ise Burak Yılmaz'dan sonra bir ilke imza atacak.

    33.hafta sonunda krallık yarışında ilk sırada yer alan Umut Bozok, lig bitiminde de zirvede olduğu takdirde Süper Lig'de 2012-2013 sezonundan sonra gol krallığına uzanan ilk Türk oyuncu olarak kayıtlara geçecek. Ligde 9 yıldır devam eden yabancı gol kralı geleneğine son verecek.

    Süper Lig'de son olarak 2012-2013 sezonunda Burak Yılmaz, Galatasaray formasıyla 30 maçta attığı 24 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamış ve ardından krallık tacına yabancı golcüler ambargo koymuştu.

    Öte yandan ligde attığı 15 golün yanı sıra 7 de asiste imza yapan Umut Bozok, 22 gole yaptığı direkt katkı ile bu alanda da Süper Lig'in en başarılı ismi olarak dikkat çekiyor. Umut'u 11 gol, 10 asitle 21 gole katkı sağlayan Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme takip ediyor.

        Süper Lig'de Burak Yılmaz'ın gol kralı olarak tamamladığı sezonundan 2012-2013 itibaren oluşan gol krallığı tablosu ise şöyle:

        2013-2014 Aatif Chahechouhe (Sivasspor-17 gol)
        2014-2015 Jose Fernandao (Bursaspor-22 gol)
        2015-2016 Mario Gomez (Beşiktaş-26 gol)
        2016-2017 Vagner Love (Alanyaspor 23 gol)
        2017-2018 Bafetimbi Gomis (Galatasaray 29 gol)
        2018-2019 Mbaye Diagne (Galatasaray-30 gol)
        2019-2020 Alexander Sörloth (Trabzonspor-24 gol)
        2020-2021 Aoron Boupendza (Hatayspor-22 gol)
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        Haberler Spor Umut Bozok ligdeki gol sayısını 15’e çıkardı! Dikkat çeken Burak Yılmaz detayı! 9 yıllık seriye son verecek mi?
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