Umut Bozok ligdeki gol sayısını 15’e çıkardı! Dikkat çeken Burak Yılmaz detayı! 9 yıllık seriye son verecek mi?

Süper Lig'de son olarak 2012-2013 sezonunda Burak Yılmaz, Galatasaray formasıyla 30 maçta attığı 24 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamış ve ardından krallık tacına yabancı golcüler ambargo koymuştu.

Öte yandan ligde attığı 15 golün yanı sıra 7 de asiste imza yapan Umut Bozok, 22 gole yaptığı direkt katkı ile bu alanda da Süper Lig'in en başarılı ismi olarak dikkat çekiyor. Umut'u 11 gol, 10 asitle 21 gole katkı sağlayan Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme takip ediyor.