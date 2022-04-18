Umut Bozok ligdeki gol sayısını 15’e çıkardı! Dikkat çeken Burak Yılmaz detayı! 9 yıllık seriye son verecek mi?

Kasımpaşa'ın yıldız futbolcusu Umut Bozok golleriyle Süper Lig'i sallamaya devam ediyor. Son olarak takımının Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ettiği maçta rakip filelere bir gol gönderen Umut, ligdeki gol sayısını 15'e yükseltmeyi bildi.
Çıkışını devam ettiren ve ligde 15 gole ulaşan Umut böylelikle Hataysporlu Ayoub El Kaabi ile birlikte Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirveye oturmuş oldu. Ligde bitime 5 maç kala krallık yarışında ilk sırada yer alan 24 yaşındaki forvet, sezon sonu da zirvede olması halinde ise Burak Yılmaz'dan sonra bir ilke imza atacak.
33.hafta sonunda krallık yarışında ilk sırada yer alan Umut Bozok, lig bitiminde de zirvede olduğu takdirde Süper Lig'de 2012-2013 sezonundan sonra gol krallığına uzanan ilk Türk oyuncu olarak kayıtlara geçecek. Ligde 9 yıldır devam eden yabancı gol kralı geleneğine son verecek.
Süper Lig'de son olarak 2012-2013 sezonunda Burak Yılmaz, Galatasaray formasıyla 30 maçta attığı 24 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamış ve ardından krallık tacına yabancı golcüler ambargo koymuştu.
Öte yandan ligde attığı 15 golün yanı sıra 7 de asiste imza yapan Umut Bozok, 22 gole yaptığı direkt katkı ile bu alanda da Süper Lig'in en başarılı ismi olarak dikkat çekiyor. Umut'u 11 gol, 10 asitle 21 gole katkı sağlayan Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme takip ediyor.