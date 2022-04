Arda Güler’in serbest kalma bedeli taraftarı isyan ettirdi: Yönetim büyük risk aldı

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki süper star adayı Arda Güler'in performansı her geçen gün artarken, genç futbolcunun sözleşmesinde yer alan bir detay Sarı-Lacivertli taraftarları isyan ettirdi. Fenerbahçe, geçtiğimiz ay Arda ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bu sözleşmede Arda Güler'in serbest kalma bedelinin kademeli olarak artıyor olması ilginç ve önemli bir detay olarak ortaya çıktı. 17 yaşındaki yıldızın serbest kalma bedeli bu sezon 20 milyon Euro, olurken sonraki yıllar 25 ve 30 milyon Euro olacak. Yani serbest kalma bedeli her yıl 5 milyon Euro artacak. Bu sözleşmeden haberdar olan Sarı-Lacivertli taraftarlar ise bu detayın ciddi bir risk olduğu görüşünde birleşti. Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Arda Güler gibi bir potansiyele şimdiden 20 milyon Euro verebilecek kulüp rahatlıkla çıkar. Gelecek sezon 11'de performansını katlaması durumunda ise 25 milyonu verecek kulüp sayısı çok fazla olur. Serbest kalma bedeli Arda Güler gibi bir potansiyel için son derce düşük kaldı. Yönetim bu rakamları yeni bir sözleşme ile revize etmeli" şeklinde görüş belirttiler.