Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.04.2022 17:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.04.2022 17:25
    ABONE OL

    İtalya'da Empoli kalecisi Guglielmo Vicario Udinese maçının seremonisine evinde ağırladığı savaş mağduru Ukraynalı çocukla çıktı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş en çok da masum çocukları vurdu… Savaş sırasında yüreğimiz burkan haberlerle sarsıldık… Son hikaye ise İtalya Ligi ekiplerinden Empoli’den… Empoli kalecisi Guglielmo Vicario, Udinese maçının seremonisine evinde ağırladığı Ukraynalı savaş mağduru 8 yaşındaki bir çocukla çıktı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Savaş mağduru çocuğa destek

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş en çok da masum çocukları vurdu… Savaş sırasında yüreğimiz burkan haberlerle sarsıldık…

    Savaşa karşı kulüpler ve sporcular büyük destek verdi… Ülkemizde Galatasaray ile Dinamo Kiev 'Barış için maç' sloganı ile karşılaştı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

    İtalya Ligi savaşa karşı en çok tepki veren organizasyonlardan biriydi. Hemen hemen her maçta Rusya ve Ukrayna'daki savaşa tepki vardı…

    Son hikaye ise İtalya Ligi ekiplerinden Empoli'den… Empoli kalecisi Guglielmo Vicario, Udinese maçının seremonisine evinde ağırladığı Ukraynalı savaş mağduru 8 yaşındaki bir çocukla çıktı.

    Bu görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı. İtalyan kaleci için övgü dolu sözler sarf edildi… Ukraynalı anne ve çocuğunu ağırlayan kaleci Vicario'nun önümüzdeki günler için de projeleri var. Bu projelerden en önemlisi ise 8 yaşındaki çocuğu bir futbol okuluna yazdırmak…

    Vicario'nun evinde ağırladığı çocuğun babası ise şu anda Ukrayna'da cephede savaşıyor. İtalyan medyası da Empoli kalecisi Vicario'dan övgüyle bahsediyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’nin üyelik tiyatrosu yalan çıktı
    Haberler Spor İtalya'da Empoli kalecisi Guglielmo Vicario Udinese maçının seremonisine evinde ağırladığı savaş mağduru Ukraynalı çocukla çıktı
        SON DAKİKA