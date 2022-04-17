İtalya'da Empoli kalecisi Guglielmo Vicario Udinese maçının seremonisine evinde ağırladığı savaş mağduru Ukraynalı çocukla çıktı

Bu görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı. İtalyan kaleci için övgü dolu sözler sarf edildi… Ukraynalı anne ve çocuğunu ağırlayan kaleci Vicario'nun önümüzdeki günler için de projeleri var. Bu projelerden en önemlisi ise 8 yaşındaki çocuğu bir futbol okuluna yazdırmak…

Vicario'nun evinde ağırladığı çocuğun babası ise şu anda Ukrayna'da cephede savaşıyor. İtalyan medyası da Empoli kalecisi Vicario'dan övgüyle bahsediyor.