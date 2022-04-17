İtalya'da Empoli kalecisi Guglielmo Vicario Udinese maçının seremonisine evinde ağırladığı savaş mağduru Ukraynalı çocukla çıktı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş en çok da masum çocukları vurdu… Savaş sırasında yüreğimiz burkan haberlerle sarsıldık…
Savaşa karşı kulüpler ve sporcular büyük destek verdi… Ülkemizde Galatasaray ile Dinamo Kiev 'Barış için maç' sloganı ile karşılaştı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
İtalya Ligi savaşa karşı en çok tepki veren organizasyonlardan biriydi. Hemen hemen her maçta Rusya ve Ukrayna'daki savaşa tepki vardı…
Son hikaye ise İtalya Ligi ekiplerinden Empoli'den… Empoli kalecisi Guglielmo Vicario, Udinese maçının seremonisine evinde ağırladığı Ukraynalı savaş mağduru 8 yaşındaki bir çocukla çıktı.
Bu görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı. İtalyan kaleci için övgü dolu sözler sarf edildi… Ukraynalı anne ve çocuğunu ağırlayan kaleci Vicario'nun önümüzdeki günler için de projeleri var. Bu projelerden en önemlisi ise 8 yaşındaki çocuğu bir futbol okuluna yazdırmak…
Vicario'nun evinde ağırladığı çocuğun babası ise şu anda Ukrayna'da cephede savaşıyor. İtalyan medyası da Empoli kalecisi Vicario'dan övgüyle bahsediyor.