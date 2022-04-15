Süper Lig’in iki devi dünya yıldızı için girişimde bulundu: Sanchez için dev kapışma

İtalya'dan flaş iddia... Sezon sonu İnter'den ayrılmasına kesin gözle bakılan Alexis Sanchez'in yolu Süper Lig'e düşebilir... Çizme basınında yer alan habere göre Fırtına ve Aslan Alexis Sanchez'i yaz transfer döneminde transfer etmek istiyor.

33 yaşındaki Şilili hücum oyuncusunun sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan tecrübeli oyuncu bu sezon 31 maçta 7 gol ve 5 asist üretti.

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Fırtına'nın gelecek sezon Avrupa'da olması bu transferin gerçekleşmesi için Bordo-Mavililer'in elini güçlendiriyor. Galatasaray'da ise belirsizlik hala devam ediyor.

Başkanlık seçimlerine hazırlanan Aslan'ın transfer politikasında nasıl bir yol izleyeceği yeni başkan ve yönetimin gelişiyle de farklılık kazanacak. Galatasaray'da yeni başkan 30 Nisan'da belli olacak.