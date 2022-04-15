Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Frankfurt’tan Barcelona karşısında tarihi zafer!

    UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt sahasında 1-1 berabere kaldığı güçlü rakibi Barcelona’yı dün deplasmanda Nou Camp’ta 3-2 mağlup etti ve adını turnuvada yarı finale yazdırdı.

    Frankfurt’tan Barcelona karşısında tarihi zafer!

    UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt sahasında 1-1 berabere kaldığı güçlü rakibi Barcelona'yı dün deplasmanda Nou Camp'ta 3-2 mağlup etti ve adını turnuvada yarı finale yazdırdı. Frankfurt, Barcelona karşısında 4. ve 67. dakikalarda Kostic ve 36'da ise Borre'nin golleriyle 3-0'ı yakaladı. Seyircisi önünde büyük bir şok yaşayan Barcelona 90+1'de Busquests, 90+11'de ise Depay'ın golleriyle son ana kadar turu kovaladı ancak maçı Frankfurt 3-2 kazandı. Frankfurt'un yarı finaldeki rakibi ise West Ham United oldu. Atalanta'yı eleyen Leipzig de yarı finale çıkan bir başka takım oldu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İmamoğlu ve saz ekibi salondan kaçtı!
    Haberler Spor Frankfurt’tan Barcelona karşısında tarihi zafer!
        SON DAKİKA