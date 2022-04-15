Frankfurt’tan Barcelona karşısında tarihi zafer!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt sahasında 1-1 berabere kaldığı güçlü rakibi Barcelona'yı dün deplasmanda Nou Camp'ta 3-2 mağlup etti ve adını turnuvada yarı finale yazdırdı. Frankfurt, Barcelona karşısında 4. ve 67. dakikalarda Kostic ve 36'da ise Borre'nin golleriyle 3-0'ı yakaladı. Seyircisi önünde büyük bir şok yaşayan Barcelona 90+1'de Busquests, 90+11'de ise Depay'ın golleriyle son ana kadar turu kovaladı ancak maçı Frankfurt 3-2 kazandı. Frankfurt'un yarı finaldeki rakibi ise West Ham United oldu. Atalanta'yı eleyen Leipzig de yarı finale çıkan bir başka takım oldu.