SON DAKİKA HABERİ! Beşiktaş Kulübü sosyal medya hesabından acı bir haber paylaştı. Klüpten yapılan açıklamaya göre Boks takımı sporcularından Emre Önceler'in vefat etti. Spor camiasını yasa boğan haberin ardından Önceler hakkında bir çok soru araştırılmaya başlandı. Peki Emre Önceler kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Beşiktaş Boks Takımı sporcusu Emre Önceler neden öldü?