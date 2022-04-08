SON DAKİKA HABERİ! Beşiktaş Kulübü sosyal medya hesabından acı bir haber paylaştı. Klüpten yapılan açıklamaya göre Boks takımı sporcularından Emre Önceler'in vefat etti. Spor camiasını yasa boğan haberin ardından Önceler hakkında bir çok soru araştırılmaya başlandı. Peki Emre Önceler kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Beşiktaş Boks Takımı sporcusu Emre Önceler neden öldü?
EMRE ÖNCELER ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
Beşiktaş Boks Takımı sporcusu Emre Önceler, yaşamını yitirdi.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Boks Takımımızın sporcularından Emre Önceler'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da genç yaşta vefat eden Beşiktaş Kulübü Boks takımı sporcularından Emre Önceler için taziyede bulundu.
Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Beşiktaş Kulübümüzün Boks Takımı sporcularından Emre Önceler'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Emre Önceler'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum."
EMRE ÖNCELER KİMDİR?
Vefat eden Önceler, Büyük Erkekler İstanbul Ferdi Boks Şampiyonasında 57 kg'da üçüncü olmuştu. Emre Önceler'in cenazesi, yarın (9 Nisan Cumartesi) Feriköy Hasan Zeynep Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından kaldırılacak.