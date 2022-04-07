Gaziantep FK Trabzonspor maçı ertelendi mi? Antep TS maçı ne zamana ertelendi? Spor Toto Süper Lig son durum!

SPOR TOTO SÜPER LİG SON DURUM! Gaziantep Futbol Kulübü ile Trabzonspor arasında oynanacak maç ile ilgili futbolseverleri üzen haber geldi. 8 Nisan 2022 Cuma günü saat 20.30'da oynanması planlanan maçın ertelendiği duyuruldu. Puan sıralamasında 71 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, 32. hafta maçında deplasmanda Gaziantep ile mücadele edecekti. Peki Gaziantep FK Trabzonspor maçı ertelendi mi? Antep TS maçı ne zamana ertelendi? Gaziantep FK Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?