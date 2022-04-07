Gaziantep FK Trabzonspor maçı ertelendi mi? Antep TS maçı ne zamana ertelendi? Spor Toto Süper Lig son durum!

SPOR TOTO SÜPER LİG SON DURUM! Gaziantep Futbol Kulübü ile Trabzonspor arasında oynanacak maç ile ilgili futbolseverleri üzen haber geldi. 8 Nisan 2022 Cuma günü saat 20.30'da oynanması planlanan maçın ertelendiği duyuruldu. Puan sıralamasında 71 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, 32. hafta maçında deplasmanda Gaziantep ile mücadele edecekti. Peki Gaziantep FK Trabzonspor maçı ertelendi mi? Antep TS maçı ne zamana ertelendi? Gaziantep FK Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?
Son dakika haberine göre lider Trabzonspor'un konuk olacağı Gaziantep FK maçı Bordo-mavili takımın şehirdeki yoğun sis nedeniyle Gaziantep'e ulaşamaması yüzünden ertelendi. Olumsuz hava şartları nedeniyle ertlenen maçın ne zaman oynanacağı merak ediliyor.
ANTEP FK TS MAÇI NE ZAMANA ERTELENDİ?
Dev karşılaşma 9 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak maç BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
SAKAT VE CEZALI İSİMLER
Gaziantep: Papy Djilobodji (Cezalı), Alexander Merkel (Sakat), Torgeir Borven (Sakat), Hamza Mendyl (Sakat)
Trabzonspor: Ahmetcan Kaplan (Sakat), Anders Trondsen (Sakat), Anastasios Bakasetas (Cezalı), Manolis Siopis (Cezalı), Djaniny (Cezalı), Vitor Hugo (Sakat)