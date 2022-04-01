Abdullah Avcı derbi için Valerien Ismael’i mercek altına aldı

Trabzonspor'da Beşiktaş ile oynanacak olan karşılaşma öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, bugüne kadar olduğu gibi rakibi detaylı bir analize tabi tuttu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Biz rakibimize göre bir oyun anlayışı belirliyoruz" diyen tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael ile yapabileceği muhtemel saha dizilimi ve oyuncu hamlelerini öngörebilmek için, Fransız teknik adamın bugüne kadar çalıştırdığı takımları mercek altına aldı. Ekibindeki analizcilerden İsmael'in geçmişte çalıştırdığı takımlardaki oyun kurgusu ve saha için hamlelerini detaylı şekilde analiz edip kendisiyle paylaşmasını isteyen tecrübeli teknik adam oyuncularına yaptığı konuşmada da, "Bugüne kadar hep maç öncesi yaptığımız çalışmalara sadık kaldığımız için başarılı olduk, Beşiktaş maçında da aynı mantıkla en iyisi için sahada olacağız" dedi.
SAVUNMA SİL BAŞTAN
Trabzonspor'da stoper oyuncuları Vitor Hugo ve Ahmetcan Kaplan'nın sakat, Bruno Peres'in ise cezalı olması sebebiyle Beşiktaş maçında savunma kurgusu tamamen değişecek. Abdullah Avcı, sağ bekte Dorukhan'ı stoperde ise Denswil ile Hüseyin'i oynatacak. Sol bekte ise cezası biten Puchacz görev alacak.
KARTAL YENİDEN TOPBAŞI YAPIYOR
Beşiktaş, Trabzonspor derbisinin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün yeniden başlayacak. Teknik direktör Valerien İsmael yönetiminde basına kapalı geçecek antrenman taktik ağırlıklı olacak. Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktörüyle çıkacağı ilk maçtan iyi bir sonuç bekliyor.