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    Abdullah Avcı derbi için Valerien Ismael’i mercek altına aldı

    Abdullah Avcı, Beşiktaş’ın taktiğini çözebilmek için Valerien Ismael’in hocalık yaptığı takımlardaki oyun kurgusu üzerine ekibiyle birlikte detaylı çalışmalar yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 1 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberler...

    Valerien Ismael mercek altında

    Trabzonspor'da Beşiktaş ile oynanacak olan karşılaşma öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, bugüne kadar olduğu gibi rakibi detaylı bir analize tabi tuttu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Biz rakibimize göre bir oyun anlayışı belirliyoruz" diyen tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael ile yapabileceği muhtemel saha dizilimi ve oyuncu hamlelerini öngörebilmek için, Fransız teknik adamın bugüne kadar çalıştırdığı takımları mercek altına aldı. Ekibindeki analizcilerden İsmael'in geçmişte çalıştırdığı takımlardaki oyun kurgusu ve saha için hamlelerini detaylı şekilde analiz edip kendisiyle paylaşmasını isteyen tecrübeli teknik adam oyuncularına yaptığı konuşmada da, "Bugüne kadar hep maç öncesi yaptığımız çalışmalara sadık kaldığımız için başarılı olduk, Beşiktaş maçında da aynı mantıkla en iyisi için sahada olacağız" dedi.



    SAVUNMA SİL BAŞTAN
    Trabzonspor'da stoper oyuncuları Vitor Hugo ve Ahmetcan Kaplan'nın sakat, Bruno Peres'in ise cezalı olması sebebiyle Beşiktaş maçında savunma kurgusu tamamen değişecek. Abdullah Avcı, sağ bekte Dorukhan'ı stoperde ise Denswil ile Hüseyin'i oynatacak. Sol bekte ise cezası biten Puchacz görev alacak.



    KARTAL YENİDEN TOPBAŞI YAPIYOR
    Beşiktaş, Trabzonspor derbisinin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün yeniden başlayacak. Teknik direktör Valerien İsmael yönetiminde basına kapalı geçecek antrenman taktik ağırlıklı olacak. Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktörüyle çıkacağı ilk maçtan iyi bir sonuç bekliyor.



        PJANİC'İN AKLI İTALYA'DA
        Beşiktaş'ta kiralık olarak forma Miralem Pjanic, La Gazzetta dello Sport'a geleceğiyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu İtalya'ya geri dönmek istediğini belirtti. Boşnak yıldız şu ifadelerin kullandı :"İstanbul trafik dışında çok güzel ama İtalya'yı unutmadım. Orası benim ikinci evim. İtalya'yı çok özlüyorum. Açıkçası kesinlikle geri dönmek isterdim" dedi.



        HAMAMCIOĞLU RESMEN ADAY
        G.Saray'da geçtiğimiz haziran ayında yapılan seçimde aday olan isimlerden Eşref Hamamcıoğlu, 30 Nisan'daki genel kurul için de aday olduğunu resmen duyurdu. Sözlü olarak adaylığını açıklayan Metin Öztürk'ün ardından Galatasaray Başkanlığı için adaylığını açıklayan ikinci isim olan Hamamcıoğlu, "Kalbi sarı-kırmızı atan insanları gururlandırmak üzere Galatasaray'da geleceğe güvenle yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.



        KARANTİNASI BUGÜN BİTİYOR!
        Cimbom, Covid'e yakalanan Boey ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "İzinli olduğu dönemde Fransa'ya giden ve burada yaptırdığı coronavirüs testi pozitif çıkan Sacha Boey, karantina dönemi yarın (bugün) tamamlandıktan sonra Türkiye'ye dönecek" denildi.



            FEGHOULİ DERBİDE YO K!
            Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesinde büyük şok yaşanıyor... Sarı- Kırmızılılar'ın iki yıldızı Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed ile ilgili sakatlık açıklaması yapıldı... Cezayirli yıldızın Fenerbahçe derbisinde oynamayacağı belirtildi... Açıklamada, "Feghouli'nin sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edildi. Sağ üst adale ön grupta ağrı ve kanaması bulunan Mostafa Mohamed'in durumu tetkikler sonrası netlik kazanacak" ifadeleri yer aldı... Karagümrük ile yarın oynanacak kritik karşılaşmada Feghouli, Mohamed ve Boey'un oynaması beklenmiyor. Tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui ise, dün takımdan ayrı kendisi için hazırlanan bireysel program dahilinde çalıştı. Uruguay Milli Takımı'nda forma giyen ve bu sabah İstanbul'a varacak Fernando Muslera'nın da Karagümrük maçında yedek kalması bekleniyor.



            LUYİNDAMA'NIN EVİNE SALDIRI!
            Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Fas'a 4-1 mağlup olduğu maçta yenilen 2 golden sorumlu tutulan Christian Luyindama'nın Kinşasa'daki evine taşlı saldırı düzenlendi. Taşlı saldırı düzenlendiği esnada Luyindama'nın eşinin evde yalnız olduğu ve evinin tahrip edildiği belirtildi. Galatasaray'la olan sözleşmesi 2024 yılında son bulacak 28 yaşındaki stoper oyuncusu, Taawon'da kiralık oynuyor.



            ÜNAL AYSAL ADAY OLMAYACAK
            G.Saray'da 30 Nisan'da yapılacak seçimlerde camianın aday olması için destek verdiği Ünal Aysal, aday olmayacağını açıkladı. Aysal'ın açıklamasında kullandığı ifadeler dikkat çekti. Eski başkan, "Arka planda kalarak destek sağlamaya çalışmam daha uygun görünüyor" dediği öğrenildi.



                GALATASARAY'DA GÜMRÜK MESAİSİ
                Aslan, yarın karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Torrent yönetimindeki idman ısınma hareketleri ve top kapma, pas çalışmasıyla başladı. Çalışmanın taktik bölümünde topla hücuma çıkış ve atak sonlandırma üzerinde duruldu. İspanyol hoca idmanı sık sık durdurarak uyarılarda bulundu.



                VALENCİA'YA AF BEKLENİYOR
                Fenerbahçe'de Konyaspor maçının devre arasında teknik direktör İsmail Kartal'a gösterdikleri tepkiler sebebiyle kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın dışında Valencia'nın da takımdaki durumu belirsizlik yaratıyor. Ekvadorlu golcünün durumunun Kayserispor maçı öncesi netleşmesi bekleniyor. Valencia kulüp doktorlarına tedavisi ile ilgili sert bir çıkış yapmış ve özür dilememişti. Konyaspor maçında kadroya alınmayan Valencia'nın özür dilemesi halinde ise Kayserispor karşılaşmasında takıma geri dönmesi bekleniyor.



                MİLLİ TAKIM 4 SIRA GERİLEDİ
                Önce Portekiz'e sonra da hazırlık maçında İtalya'ya kaybeden A Milli Futbol Takımımız, FIFA sıralamasında 39. sıradan 43. sıraya geriledi. A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 43'üncülüğe geriledi. FIFA'nın internet sitesinden açıklanan mart ayı dünya sıralamasına göre Brezilya, 2018'den bu yana birincilikte bulunan Belçika'yı geride bırakarak zirveye yerleşti. Şubat ayında 39. sıradaki Türkiye, martta 4 basamak düştü. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 23 Haziran'da açıklanacak.



                    DEVLER LİGİ'NDE İLK RAUNT VAKIFBANK'IN
                    Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında VakıfBank, sahasında Fenerbahçe Opet'i 3-1 yendi. Yarı final serisinde ilk maçı kazanarak avantaj elde etti. Maçın setleri 25-21, 25-20, 22-25, 25-18 sona erdi. Karşılaşmanın rövanşı 6 Nisan Çarşamba günü, oynanacak.



                    ANADOLU EFES EVİNDE ALBA BERLİN'İ AĞIRLIYOR
                    THY EuroLeague'in 33.haftasında Anadolu Efes bugün ALBA Berlin'i ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Play-off'u garantileyen temsilcimiz, 25 maçta ile 14 galibiyet ile 5.sırada yer alıyor. Oynadığı 25 maçın 11'ini kazanan Alman ekibi ise 9.sırada bulunuyor.



                    LAS VEGAS YARIŞ TAKVİMİNE EKLENDİ
                    Las Vegas Grand Prix'i 2023 F1 takviminde yer alacak. F1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Las Vegas etabının Kasım 2023'te düzenleneceği ve yarışların Pazar günü yerine Cumartesi geceleri yapılacağı da belirtildi. Austin ve Miami'deki yarışlara Las Vegas'ın eklenmesiyle ABD'de bir sezonda üç etap gerçekleştirilecek.

                    ROSİER'E KRİTİK GÖREV
                    Valerien Ismael, Trabzonspor karşısında rakibin hücum oyuncularını durdurmak için taktiğini belirledi. Siyah beyazlılar öncelikle 3'lü savunma ile maça çıkması durumunda Nwakaeme'yi önde Rosier ile karşılaşayacak. Ardından sağ stoperle baskı kuracak.

                    HAMSİK KULÜBEDE BAŞLAYACAK
                    Uzun bir sakatlık döneminin ardından önceki gün yapılan antrenmanda takımla çalışan Hamsik'in derbide 21 kişilik maç kadrosu içerisinde yer alması için hazırlık yapılıyor. Ancak yine de son kararı teknik ekiple sağlık kurulu birlikte verecek.

                    MHK'DAN O İSİMLERE BU HAFTA MAÇ YOK!
                    Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak dev maçı Zorbay Küçük yönetecek. TFF Tahkim Kurulu tarafından görevlerine geri dönmesi kararlaştırılan hakemlere bu hafta maç verilmemesi dikkat çekti.

                    BAŞKAN ALİ KOÇ'TAN LÖW İTİRAFI GELDİ
                    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı toplantıda teknik direktör görüşmelerine dair önemli bir itirafta bulundu. Bir taraftarın kürsüde konuşma yaptığı sırada "Joachim Löw ile görüşüldüğü söyleniyor" demesi üzerine başkan Ali Koç, "Doğru" yanıtını verdi. Joachim Löw ile resmi temasların sürdüğünü itiraf etti. Ali Koç'un Löw ismini bizzat açıklaması Sarı-Lacivertli taraftarlarda büyük heyecan yarattı. Alman teknik adamla bir süredir temasta olduğu bilinen başkan Koç'un Löw konusunukısa süre içinde netleştirmek istediği belirtiliyor. Bu konuda F.Bahçe'yi sıcak günler bekliyor.

                    HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
                    Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanının son bölümü taktik çalışma ile geçti. Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün tamamlayıp özel uçakla Kayseri'ye gidecek.

                    CURRY'SİZ WARRİORS SUNS'A DİRENEMEDİ
                    NBA'de Golden State Warriors, sahasında konuk ettiği Batı Konferansı lideri Phoenix Suns'a 107-103'lük skorla mağlup oldu. Phoenix Suns'ta Booker ve Bridges 22'şer sayı ile ön plana çıktı. All- star oyuncusu Curry'den yoksun sahaya çıkan Warriors'ta, Jorden Poole'un 38 sayı, 9 ribaund ve 7 asistlik harika performansı galibiyete yetmedi.

                    SAKARYASPOR TUNCAY ŞANLI'YA EMANET
                    Spor Toto 2. Lig kırmızı grup takımlarından Sakaryaspor, teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaştığını duyurdu. Yeşil-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada,"Kulübümüz, Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Tuncay Şanlı! " ifadeleri kullanıldı. Genç teknik adam, daha önce 2016-2017 sezonunda da Sakaryaspor'u çalıştırmıştı.

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