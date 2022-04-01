Abdullah Avcı derbi için Valerien Ismael’i mercek altına aldı





LAS VEGAS YARIŞ TAKVİMİNE EKLENDİ

Las Vegas Grand Prix'i 2023 F1 takviminde yer alacak. F1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Las Vegas etabının Kasım 2023'te düzenleneceği ve yarışların Pazar günü yerine Cumartesi geceleri yapılacağı da belirtildi. Austin ve Miami'deki yarışlara Las Vegas'ın eklenmesiyle ABD'de bir sezonda üç etap gerçekleştirilecek.



ROSİER'E KRİTİK GÖREV

Valerien Ismael, Trabzonspor karşısında rakibin hücum oyuncularını durdurmak için taktiğini belirledi. Siyah beyazlılar öncelikle 3'lü savunma ile maça çıkması durumunda Nwakaeme'yi önde Rosier ile karşılaşayacak. Ardından sağ stoperle baskı kuracak.



HAMSİK KULÜBEDE BAŞLAYACAK

Uzun bir sakatlık döneminin ardından önceki gün yapılan antrenmanda takımla çalışan Hamsik'in derbide 21 kişilik maç kadrosu içerisinde yer alması için hazırlık yapılıyor. Ancak yine de son kararı teknik ekiple sağlık kurulu birlikte verecek.



MHK'DAN O İSİMLERE BU HAFTA MAÇ YOK!

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak dev maçı Zorbay Küçük yönetecek. TFF Tahkim Kurulu tarafından görevlerine geri dönmesi kararlaştırılan hakemlere bu hafta maç verilmemesi dikkat çekti.



BAŞKAN ALİ KOÇ'TAN LÖW İTİRAFI GELDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı toplantıda teknik direktör görüşmelerine dair önemli bir itirafta bulundu. Bir taraftarın kürsüde konuşma yaptığı sırada "Joachim Löw ile görüşüldüğü söyleniyor" demesi üzerine başkan Ali Koç, "Doğru" yanıtını verdi. Joachim Löw ile resmi temasların sürdüğünü itiraf etti. Ali Koç'un Löw ismini bizzat açıklaması Sarı-Lacivertli taraftarlarda büyük heyecan yarattı. Alman teknik adamla bir süredir temasta olduğu bilinen başkan Koç'un Löw konusunukısa süre içinde netleştirmek istediği belirtiliyor. Bu konuda F.Bahçe'yi sıcak günler bekliyor.



HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanının son bölümü taktik çalışma ile geçti. Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün tamamlayıp özel uçakla Kayseri'ye gidecek.



CURRY'SİZ WARRİORS SUNS'A DİRENEMEDİ

NBA'de Golden State Warriors, sahasında konuk ettiği Batı Konferansı lideri Phoenix Suns'a 107-103'lük skorla mağlup oldu. Phoenix Suns'ta Booker ve Bridges 22'şer sayı ile ön plana çıktı. All- star oyuncusu Curry'den yoksun sahaya çıkan Warriors'ta, Jorden Poole'un 38 sayı, 9 ribaund ve 7 asistlik harika performansı galibiyete yetmedi.



SAKARYASPOR TUNCAY ŞANLI'YA EMANET

Spor Toto 2. Lig kırmızı grup takımlarından Sakaryaspor, teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaştığını duyurdu. Yeşil-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada,"Kulübümüz, Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Tuncay Şanlı! " ifadeleri kullanıldı. Genç teknik adam, daha önce 2016-2017 sezonunda da Sakaryaspor'u çalıştırmıştı.

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