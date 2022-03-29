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    • Spor
    • 29.03.2022 21:17
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    • 29.03.2022 21:17
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    📺Türkiye İtalya maçı CANLI izle! ⚽Türkiye İtalya maçı şifresiz, kesintisiz, bedava izle!

    Futbol severler tarafından Türkiye İtalya maçı CANLI izle seçeneği akşam saatlerinde yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası'na veda eden Türkiye ile İtalya bu akşam heyecan dolu bir mücadele yaşatacak ve canlı yayın olarak maçı takip etmek isteyenler link araştırması yapmaya başladı. Heyecan dolu geri sayımın başladığı Türkiye İtalya maçının ilk 11'leri de belli oldu ve Türkiye İtalya maçı şifresiz, kesintisiz, bedava izle seçeneğini haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    📺Türkiye İtalya maçı CANLI izle!

    📺Türkiye İtalya maçı CANLI izle! ⚽Türkiye İtalya maçı şifresiz, kesintisiz, bedava izle sorgulamaları arama motoraları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye - İtalya maçı karşılaşması için heyecan dolu bekleyiş ve geri sayım başlamışken maçın detayları da merak ediliyor. Karşılaşmayı canlı yayın olarak internet üzerinden takip etmek isteyenler haberimizden tüm detaylara ulaşabilir.

    TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Türkiye - İtalya maçı 29 Mart Salı günü saat 21:45'te başlayacak ve MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

    Muhtemel 11'ler

    Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Mert, Rıdvan, Salih, Orkun, Dorukhan, Cengiz, Hakan, Enes

    İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Bastoni, Emerson, Tonalli, Pellegrini, Cristante, Pessina, Pedro, Raspodori

    MAÇIN DETAYLARI

    TÜRKİYE 604. MAÇINA ÇIKIYOR

    A Milli Futbol Takımı, İtalya maçıyla tarihinde 604. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 327'si resmi, 276'sı özel 603 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 230 galibiyet, 144 beraberlik ve 229 yenilgi yaşadı.

    Milli takım, 258'i deplasmanda, 262'si evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 808 gol attı, kalesinde 865 gol gördü.

    Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 603 karşılaşmanın 520'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

    Milliler, 603 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti. Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

        TÜRKİYE İTALYA KARŞILAŞMASININ HAKEMİ BELLİ OLDU!

        A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı özel karşılaşmada Arnavut hakem Enea Jorgji görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji görev alacak.

        Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak.

        EURO 2020'NİN AÇILIŞ MAÇINDA KARŞILAŞTILAR

        Pandemi nedeniyle 1 yıl gecikmeli gerçekleşen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde Türkiye ile İtalya, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelmişti. Merih'in kendi kalesine kaydettiği golle öne geçen İtalya, Immobile ve Insigne'nin golleriyle de sahadan sahadan 3-0 galip ayrılmış, turnuva sonunda da kupaya uzanan takım olmuştu. Euro 2000 Finalleri'nde de karşılaşan iki ülke arasındaki karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik sonuçla İtalya olmuştu. Dünya Kupası umutlarını kaybeden iki takım, Konya'da ilk kez karşı karşıya gelecek. 14 maç sonunda İtalya'ya 8 gol atan Ay-Yıldızlılar, kalesinde ise 26 gol gördü.
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        Haberler Spor 📺Türkiye İtalya maçı CANLI izle! ⚽Türkiye İtalya maçı şifresiz, kesintisiz, bedava izle!
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