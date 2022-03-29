📺Türkiye İtalya maçı CANLI izle! ⚽Türkiye İtalya maçı şifresiz, kesintisiz, bedava izle!

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Türkiye - İtalya maçı 29 Mart Salı günü saat 21:45'te başlayacak ve MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Mert, Rıdvan, Salih, Orkun, Dorukhan, Cengiz, Hakan, Enes
İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Bastoni, Emerson, Tonalli, Pellegrini, Cristante, Pessina, Pedro, Raspodori
MAÇIN DETAYLARI
TÜRKİYE 604. MAÇINA ÇIKIYOR
A Milli Futbol Takımı, İtalya maçıyla tarihinde 604. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 327'si resmi, 276'sı özel 603 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 230 galibiyet, 144 beraberlik ve 229 yenilgi yaşadı.
Milli takım, 258'i deplasmanda, 262'si evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 808 gol attı, kalesinde 865 gol gördü.
Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 603 karşılaşmanın 520'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Milliler, 603 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti. Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.