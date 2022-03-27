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    Trabzonspor’un ve Milli Takım’ın kalecisi Uğurcan Çakır'ın performansı mest ediyor

    Trabzonspor’un ve Milli Takım’ın kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig’de her sene kurtarış yüzdesi en yüksek 3 kaleci arasında yer alan tek isim konumunda...

    Tartışmasız 1 numara

    Trabzonspor'un bu sezon elde ettiği başarıda şüphesiz en büyük pay sahiplerinden biri olan milli kaleci Uğurcan Çakır istatistikleriyle dikkat çekiyor. Uğurcan Çakır, Trabzonspor kalesini koruduğundan bu yana Süper Lig'de her sene kurtarış yüzdesi en yüksek 3 kaleci arasında yer alan tek isim! Yıldız kaleci bu süre zarfında en yüksek kurtarış yüzdesi yakalayan isim olmayı da başardı. Uğurcan Çakır, yüzde 82 kurtarış yüzdesi yakaladı. Onu yüzde 81 ile Galatasaray'ın yıldız eldiveni Fernando Muslera takip ediyor. Adana Demirspor kalecisi Arjenet Muric ise yüzde 81 ile 3. sırada yer aldı. Avrupa'nın dev kulüpleri Uğurcan'ı transfer etmek için sıraya girmiş durumda. Yönetim onunla ilgili son kararı sezon sonunda verecek. Milli kaleci, 17 milyon Euro'luk değeriyle Süper Lig'in en pahalı oyuncusu konumunda.

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    Haberler Spor Trabzonspor’un ve Milli Takım’ın kalecisi Uğurcan Çakır'ın performansı mest ediyor
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