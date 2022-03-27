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    TFF Tahkim Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu hakem kararını bozdu

    TFF Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulunun, Süper Lig’de maç yönetemeyeceği açıklanan hakemlerle ilgili kararını bozdu. İşte sizler için derlediğimiz 27 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    TFF Tahkim Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu hakem kararını bozdu

    TFF Tahkim Kurulu, 8 Mart'ta Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de görev yapan hakemlerle ilgili kararın bozulduğunu açıkladı. Hakemler Abdulkadir Bitigen, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Caner Ak, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, İbrahim Hakkı Ceylan, Koray Gençerler, Kutluhan Bilgiç, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Mustafa Öğretmenoğlu, Ramazan Keleş, Serkan Tokat ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun itirazlarını inceleyen Tahkim Kurulu, hakemlerin başvurularını kabul etti ve haklarındaki kararı bozdu. Tahkim'in maç yönetemeyecekleri yönündeki kararı bozduğu hakemlere ligin kalan kısmında Merkez Hakem Kurulu tarafından sezonun kalan kısmında görev verilip verilmeyeceği ise dünkü gelişmenin ardından merak konusu haline geldi.



    FENERBAHÇE'DEN BARDHI YOKLAMASI
    Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Gündeme son günlerde birçok isim gelirken sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Fenerbahçe'nin İspanya Ligi ekibi Levante'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Enis Bardhi'nin menajeri ile iletişime geçtiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncunun maliyeti ile ilgili bilgiler aldığı belirtildi. 2017 yılında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Kuzey Makedonyalı yıldız, Macaristan Ligi ekibi Ujpest'ten Levante'ye transfer olmuştu... 26 yaşındaki orta saha oyuncusu La Liga'da son sırada yer alan Levante'den ayrılmak istiyor.



    YILMAZ: BAŞKA F.BAHÇE YOK!
    F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Sait Yılmaz, açıklamalar yaptı. Kavga ortamından uzak durulması gerektiğini belirten Yılmaz, "Tartışmalar kulübümüze zarar vermektedir. Başka Fenerbahçe yok" dedi.



        TERMİNATÖR!
        Trabzonspor'da 1 Mart'ta sakatlanan Vitor Hugo'nun sezonu kapattığı iddia edilmişti. Brezilyalı yıldız daha erken sahalara dönecek. Vitor Hugo'nun 15 Nisan'da çalışmalara başlaması bekleniyor.



        ISMAİLY'DE İKİ RAKİP ÇIKTI
        Shakhtar'dan ayrılma kararı alan Ismaily, Fenerbahçe'nin transfer gündemine girmişti. Sarı-Lacivertli yönetimin İstanbul'a devet ettiği Brezilyalı sol beke Portekiz'den de iki talip çıktığı öğrenildi. 32 yaşındaki Ismaily'yi eski takımı Braga ile beraber Sporting Lizbon'un da listesine aldığı belirlendi.



        BİERHOFF İSTEDİ İŞİ KUNTZ BİTİRDİ
        Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Salih Özcan'ın Almanya'dan da davet aldığı ancak Kuntz faktörü nedeniyle Ay-Yıldız'ı seçtiği ortaya çıktı. Köln'de forma giyen Salih Özcan, Türkiye Futbol Federasyonu'dan gelen daveti kabul ederek Milli Takımımız'ın İtalya ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı. Bu sezon Bundesliga'nın en başarılı 6 numaralarından biri olan gurbetçi futbolcuyla Alman Fedarasyonu'nun da çok yakından ilgilendiği hatta Oliver Bierhoff'un bizzah Salih'le görüşme yaptığı ortaya çıktı. Ancak 24 yaşındaki futbolcunun Almanya U21 Milli Takımı'nda çalıştığı Kuntz'la görüştükten sonra Milli Takımımız'ı seçtiği belirlendi. Salih'in sezon sonunda yüksek bir bonservis bedeliyle Almanya'da zirve mücadelesi veren bir kulübe transferine kesin gözüyle bakılıyor.



            KUPADA ZAFER MERSİN'İN
            Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası final maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenerek şampiyon oldu. Karşılıklı atılan sayılarla geçen maçın ilk dakikalarında rakibine göre kontrollü olan Mersin ekibi karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 13-7 önde tamamlandı. Etkili oyununu sürdüren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi bu çeyreği rakibi karşısında 23-16 üstün bitirdi.

            MERSİN 13 SAYI FARKLA GÜLDÜ
            İkinci periyotta Fagbenle ve Hayes'in rakibi karşısında etkili olan Mersin ekibi, çeyrek boyunca koruduğu üstünlükle soyunma odasına 14 sayı farkla (41-27) önde gitti. Üçüncü çeyrekte özellikle Fagbenle ile sayılar bulmaya devam eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, son periyoda 58-45 galip durumda girdi. Maçı da 13 sayı farkla kazanmayı bildi.



            BURSASPOR DAÇKA'YI SAHASINDA MAĞLUP ETTİ
            ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka'yı 83-81 mağlup etti. Yeşil- Beyazlılar böyleikle ligde üst üste 3. galibiyetini alarak play-off iddiasını sürdürdü. Diğer sonuçlar: Gaziantep Basket-Büyükçekmece: 80-72, Y.Merkezefendi-Tofaş: 66-98, Semt Yalova- Türk Telekom: 72-68.



            FENERBAHÇE OPET SET VERMEDİ: 3-0
            Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti. Üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Opet, karşılaşmanın setlerini 19-25, 11-25, 17-25'lik sonuçlarla aldı. Diğer maçta Vakıfbank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 21-25, 16-25, 19-25'lik setlerle 3-0 yendi.



                BOOSTCAMP'TE 200 TUTKUN BİR ARAYA GELDİ
                Marmaris'teki bisiklet macerası BoostCamp'ın 3. gününün sonunda 29 Mayıs'ta Türkiye'de ilk defa yapılacak olan Santini Queens of The Aegean Boostrace programının tanıtımı gerçekleştirildi. 5 gün sürecek olan yol bisikleti kampı Boostcamp'te 13 farklı ülkeden 200'e yakın yerli ve yabancı bisiklet tutkunu bir araya geldi.



                AVRUPA'NIN EN BÜYÜK OYUN EVİ PROJESİ
                Futbolist, Avrupa'nın en büyük oyun evi projesi olan Futhouse'u Türk oyun dünyasının hizmetine sundu. Red Bull'un desteklediği Futbolist, futhouse ile esporun ve Türk esporcuların gelişimi için önemli bir adım da atmış oldu. Tesiste 5 takım aynı anda kampa girebilecek.

                HERKES GİDER NECİP KALIR!
                2009 yılında Beşiktaş ile ilk maçına çıkan tecrübeli futbolcu Necip Uysal, son 13 yılda 11 farklı teknik direktör ile çalıştı. Necip, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in antrenmanında da sahada yer aldı... Tecrübeli oyuncu Kara Kartal'da istikrarlı futboluyla dikkat çekiyor.

                KAZAN YAPAN BÖLÜKBAŞI CİDDE'DE YARIŞAMAYACAK
                Formula 2 Dünya Şampiyonası antrenman turlarında dün kaza yapan milli pilot Cem Bölükbaşı, bu hafta sonu Cidde'deki yarışta yer alamayacak. Cem Bölükbaşı "Sağlık durumum iyi. Tüm gerekli kontroller yapıldıktan sonra ve kazanın yapısı gereği tedbir amaçlı olarak bu hafta sonu Cidde yarışlarında yer alamayacağım açıklandı" dedi.

                FIRTINA'DA DERBİ MESAİSİ
                Karadeniz Fırtınası Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına dün devam etti. Slovak oyuncu Marek Hamsik ise takımdan ayrı çalışmasını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncuların bir hayli keyifli oldukları gözlendi.

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                Asgari ücrete ikinci zam
                Haberler Spor TFF Tahkim Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu hakem kararını bozdu
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