TFF Tahkim Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu hakem kararını bozdu





AVRUPA'NIN EN BÜYÜK OYUN EVİ PROJESİ

Futbolist, Avrupa'nın en büyük oyun evi projesi olan Futhouse'u Türk oyun dünyasının hizmetine sundu. Red Bull'un desteklediği Futbolist, futhouse ile esporun ve Türk esporcuların gelişimi için önemli bir adım da atmış oldu. Tesiste 5 takım aynı anda kampa girebilecek.



HERKES GİDER NECİP KALIR!

2009 yılında Beşiktaş ile ilk maçına çıkan tecrübeli futbolcu Necip Uysal, son 13 yılda 11 farklı teknik direktör ile çalıştı. Necip, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in antrenmanında da sahada yer aldı... Tecrübeli oyuncu Kara Kartal'da istikrarlı futboluyla dikkat çekiyor.



KAZAN YAPAN BÖLÜKBAŞI CİDDE'DE YARIŞAMAYACAK

Formula 2 Dünya Şampiyonası antrenman turlarında dün kaza yapan milli pilot Cem Bölükbaşı, bu hafta sonu Cidde'deki yarışta yer alamayacak. Cem Bölükbaşı "Sağlık durumum iyi. Tüm gerekli kontroller yapıldıktan sonra ve kazanın yapısı gereği tedbir amaçlı olarak bu hafta sonu Cidde yarışlarında yer alamayacağım açıklandı" dedi.



FIRTINA'DA DERBİ MESAİSİ

Karadeniz Fırtınası Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına dün devam etti. Slovak oyuncu Marek Hamsik ise takımdan ayrı çalışmasını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncuların bir hayli keyifli oldukları gözlendi.

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