TFF Tahkim Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu hakem kararını bozdu

TFF Tahkim Kurulu, 8 Mart'ta Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de görev yapan hakemlerle ilgili kararın bozulduğunu açıkladı. Hakemler Abdulkadir Bitigen, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Caner Ak, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, İbrahim Hakkı Ceylan, Koray Gençerler, Kutluhan Bilgiç, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Mustafa Öğretmenoğlu, Ramazan Keleş, Serkan Tokat ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun itirazlarını inceleyen Tahkim Kurulu, hakemlerin başvurularını kabul etti ve haklarındaki kararı bozdu. Tahkim'in maç yönetemeyecekleri yönündeki kararı bozduğu hakemlere ligin kalan kısmında Merkez Hakem Kurulu tarafından sezonun kalan kısmında görev verilip verilmeyeceği ise dünkü gelişmenin ardından merak konusu haline geldi.
FENERBAHÇE'DEN BARDHI YOKLAMASI
Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Gündeme son günlerde birçok isim gelirken sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Fenerbahçe'nin İspanya Ligi ekibi Levante'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Enis Bardhi'nin menajeri ile iletişime geçtiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncunun maliyeti ile ilgili bilgiler aldığı belirtildi. 2017 yılında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Kuzey Makedonyalı yıldız, Macaristan Ligi ekibi Ujpest'ten Levante'ye transfer olmuştu... 26 yaşındaki orta saha oyuncusu La Liga'da son sırada yer alan Levante'den ayrılmak istiyor.
YILMAZ: BAŞKA F.BAHÇE YOK!
F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Sait Yılmaz, açıklamalar yaptı. Kavga ortamından uzak durulması gerektiğini belirten Yılmaz, "Tartışmalar kulübümüze zarar vermektedir. Başka Fenerbahçe yok" dedi.