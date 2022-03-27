Sarı-Lacivertliler Adana Demir formasıyla sezona damga vuran Vargas'ı listesine aldı





OPSİYON MADDESİ YOK

Yönetimin Adana Demirspor'da kiralık olarak oynayan ve bonservisi Espanyol'da olan Vargas için sezon sonunda harekete geçme kararı aldığı öğrenildi. Bu sezon Süper Lig'de damgasını vuran 24 yaşındaki kanat oyuncusu 4 gol ve 11 asistle tam 15 gole direkt katkıda bulundu. Vargas'ın sözleşmesinde opsiyon maddesinin olmadığı ve sezon sonunda İspanyol kulübüne geri döneceği ifade edildi. Espanyol ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun mevcut piyasa değeri 4.2 milyon Euro. Fenerbahçe'nin sezon biter bitmez hem İspanyollar'la hem de Matias Vargas'ın menajeriyle temasa geçeceği öğrenildi.