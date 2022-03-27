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    Beşiktaş’ın hocası Valerien Ismael’in sistemi ile beraber transfer stratejisi de değişecek

    Kara Kartal’ın Fransız teknik direktörü, 3-4-3 sistemi ile mücadele edeceği için Alex Teixeira kadroda düşünülmüyor... Talisca transferi de yeni sistemle rafa kalkmış gözüküyor.

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    Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael'in oyun sistemi gelecek sezon transfer yapılanmasını da etkileyecek. Kara Kartal'ın yeni teknik direktörü, 3-4-3 sistemi ile mücadele edecek. Bu sistemde klasik 10 numara ihtiyacı olmayacak. Eldeki yıldızlardan Alex Teixeira kadroda düşünülmüyor. Yönetim hem sistem hem de yıldız oyuncunun maaşından dolayı Alex ile yolları ayırmayı planlıyor. Gelecek sezon adı Beşiktaş ile anılan Talisca'ya Ümraniye yolu kapanmış oldu. Yeni sistemde kanat beklerinin önemi büyük... Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira da 3'lü savunma ile mücadele etmişti. Milli Takım hocası Stefan Kuntz da son maça 3'lü savunmayla çıktı. Öte yandan Beşiktaş'ta sezon sonunda tam 15 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor... Kara Kartal maliyetli oyuncularından kurtulmuş ve ekonomik anlamda daha da rahatlamış olacak. Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte Beşiktaş'ın maaş bütçesi daha da düşmüş olacak. Siyah- Beyazlılar'da sezon sonunu en fazla maaş alan 12 oyuncunun 8'inin sözleşmesi sona ermiş olacak.

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