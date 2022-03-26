Fenerbahçe Shakhtar’dan ayrılma kararı alan Brezilyalı forvet Ismaily Gonçalves için atağa kalktı





ŞU ANDA ROMANYA'DA

Gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi görüşmelerde bulunmak için Ismaily'yi İstanbul'a davet etti. 32 yaşındaki futbolcunun şu anda Shakhtar Donetsk'le beraber Romanya'da olduğu ve önümüzdeki günlerde menajeri ile birlikte Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Eğer anlaşma sağlanırsa Ismaily ile önümüzdeki sezondan başlayacak sözleşme imzalanacak. Bu sezon 21 maçta forma giyen ve 5 asist yapan tecrübeli yıldız daha önce Portekiz'de Braga takımında görev yapmıştı. Shakhtar Donestk'le 8 yılda 228 maça çıkan Ismaily 16 gol atarken, 42 de asist yaptı.